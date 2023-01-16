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Бывший дворецкий рассказал, что принца Гарри в детстве обделяли сосисками - РИА Новости, 16.01.2023
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Бывший дворецкий рассказал, что принца Гарри в детстве обделяли сосисками
Бывший дворецкий рассказал, что принца Гарри в детстве обделяли сосисками - РИА Новости, 16.01.2023
Бывший дворецкий рассказал, что принца Гарри в детстве обделяли сосисками
Британского принца Гарри, опубликовавшего скандальную биографию с выпадами против своей семьи, в детстве обделяли едой в пользу его старшего брата Уильяма,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:48
2023-01-16T13:48
в мире
великобритания
the sun
принц гарри
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Британского принца Гарри, опубликовавшего скандальную биографию с выпадами против своей семьи, в детстве обделяли едой в пользу его старшего брата Уильяма, сообщает газета Sun со ссылкой на дворецкого принцессы Дианы, матери двух братьев. Дворецкий Пол Баррелл считает, что фрустрация Гарри проистекает из детства, когда ему не давали забыть о его скромной позиции по сравнению с Уильямом, который был вторым в очереди на престол после своего отца Чарльза. "Когда я сейчас оглядываюсь назад, я думаю, что, возможно, я мельком видел динамику этого процесса… Однажды я видел, как няня дала Уильяму три сосиски на завтрак, а Гарри две", - рассказал бывший дворецкий изданию. По словам Баррелла, когда Гарри спросил, почему он получил на одну сосиску меньше, няня ответила: "Уильяму нужно кушать больше, чем тебе. Однажды он станет королем". Мемуары принца Гарри Spare ("Запасной") вышли 10 января. По данным телеканала Sky News, в Британии книга разошлась тиражом в рекордные 400 тысяч экземпляров, став самой быстро продаваемой нехудожественной книгой в стране. Автобиография удивила публику своей откровенностью: в них принц Гарри рассказал об употреблении наркотиков, убийстве 25 человек в ходе военной службы в Афганистане и драке со своим братом принцем Уильямом в 2019 году. Издательство Penguin Random House сообщило, что в первый день в США, Канаде и Великобритании было в общей сложности продано более 1,43 миллиона англоязычных экземпляров во всех форматах.
https://ria.ru/20230109/garri-1843564319.html
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в мире, великобритания, the sun, принц гарри
В мире, Великобритания, The Sun, Принц Гарри
13:48 16.01.2023
 
Бывший дворецкий рассказал, что принца Гарри в детстве обделяли сосисками

Бывший дворецкий Баррелл: принца Гарри в детстве обделяли едой в пользу его брата Уильяма

© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский принц Гарри
Британский принц Гарри - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Британский принц Гарри. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Британского принца Гарри, опубликовавшего скандальную биографию с выпадами против своей семьи, в детстве обделяли едой в пользу его старшего брата Уильяма, сообщает газета Sun со ссылкой на дворецкого принцессы Дианы, матери двух братьев.
Дворецкий Пол Баррелл считает, что фрустрация Гарри проистекает из детства, когда ему не давали забыть о его скромной позиции по сравнению с Уильямом, который был вторым в очереди на престол после своего отца Чарльза.
"Когда я сейчас оглядываюсь назад, я думаю, что, возможно, я мельком видел динамику этого процесса… Однажды я видел, как няня дала Уильяму три сосиски на завтрак, а Гарри две", - рассказал бывший дворецкий изданию. По словам Баррелла, когда Гарри спросил, почему он получил на одну сосиску меньше, няня ответила: "Уильяму нужно кушать больше, чем тебе. Однажды он станет королем".
Мемуары принца Гарри Spare ("Запасной") вышли 10 января. По данным телеканала Sky News, в Британии книга разошлась тиражом в рекордные 400 тысяч экземпляров, став самой быстро продаваемой нехудожественной книгой в стране. Автобиография удивила публику своей откровенностью: в них принц Гарри рассказал об употреблении наркотиков, убийстве 25 человек в ходе военной службы в Афганистане и драке со своим братом принцем Уильямом в 2019 году. Издательство Penguin Random House сообщило, что в первый день в США, Канаде и Великобритании было в общей сложности продано более 1,43 миллиона англоязычных экземпляров во всех форматах.
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