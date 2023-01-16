https://ria.ru/20230116/garri-1845178292.html

Бывший дворецкий рассказал, что принца Гарри в детстве обделяли сосисками

Бывший дворецкий рассказал, что принца Гарри в детстве обделяли сосисками - РИА Новости, 16.01.2023

Бывший дворецкий рассказал, что принца Гарри в детстве обделяли сосисками

Британского принца Гарри, опубликовавшего скандальную биографию с выпадами против своей семьи, в детстве обделяли едой в пользу его старшего брата Уильяма,... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:48

2023-01-16T13:48

2023-01-16T13:48

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великобритания

the sun

принц гарри

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Британского принца Гарри, опубликовавшего скандальную биографию с выпадами против своей семьи, в детстве обделяли едой в пользу его старшего брата Уильяма, сообщает газета Sun со ссылкой на дворецкого принцессы Дианы, матери двух братьев. Дворецкий Пол Баррелл считает, что фрустрация Гарри проистекает из детства, когда ему не давали забыть о его скромной позиции по сравнению с Уильямом, который был вторым в очереди на престол после своего отца Чарльза. "Когда я сейчас оглядываюсь назад, я думаю, что, возможно, я мельком видел динамику этого процесса… Однажды я видел, как няня дала Уильяму три сосиски на завтрак, а Гарри две", - рассказал бывший дворецкий изданию. По словам Баррелла, когда Гарри спросил, почему он получил на одну сосиску меньше, няня ответила: "Уильяму нужно кушать больше, чем тебе. Однажды он станет королем". Мемуары принца Гарри Spare ("Запасной") вышли 10 января. По данным телеканала Sky News, в Британии книга разошлась тиражом в рекордные 400 тысяч экземпляров, став самой быстро продаваемой нехудожественной книгой в стране. Автобиография удивила публику своей откровенностью: в них принц Гарри рассказал об употреблении наркотиков, убийстве 25 человек в ходе военной службы в Афганистане и драке со своим братом принцем Уильямом в 2019 году. Издательство Penguin Random House сообщило, что в первый день в США, Канаде и Великобритании было в общей сложности продано более 1,43 миллиона англоязычных экземпляров во всех форматах.

https://ria.ru/20230109/garri-1843564319.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, the sun, принц гарри