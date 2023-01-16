17:11 16.01.2023 (обновлено: 18:56 16.01.2023)
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и новый газовый хаб
Путин и Эрдоган обсудили обмен пленными между Россией и Украиной и газовый хаб в Турции
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и указал на лицемерие Украины, говорится на сайте Кремле.
"Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники", — указано в сообщении.
Примером лицемерной политики Киева президент назвал отказ от предложения Москвы прекратить огонь на период православного Рождества.
Путин и Эрдоган затронули вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в первую очередь ранеными, а также ход реализации сделки о вывозе зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России.
Кроме того, президенты обсудили вопросы нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и сирийских представителей.
"Отмечена также практическая значимость совместной работы России, Турции и Ирана в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию", — подчеркнули на сайте Кремля.
Главы государств подтвердили настрой на развитие сотрудничества двух стран, в числе приоритетов — поставки российского газа и создание в Турции регионального газового хаба.
С призывом установить рождественское перемирие выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Владимир Путин дал войскам указание ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня. В Киеве предложение о перемирии отвергли, и ВСУ активно вели огонь и в Рождественский сочельник, и в день Рождества Христова.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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