Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и новый газовый хаб - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/erdogan-1845256681.html
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и новый газовый хаб
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и новый газовый хаб - РИА Новости, 16.01.2023
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и новый газовый хаб
Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и указал на лицемерие Украины, говорится на сайте Кремле. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:11
2023-01-16T18:56
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
специальная военная операция на украине
турция
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_e797ea21054a3e141126d6d7fa15155e.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и указал на лицемерие Украины, говорится на сайте Кремле.Примером лицемерной политики Киева президент назвал отказ от предложения Москвы прекратить огонь на период православного Рождества.Путин и Эрдоган затронули вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в первую очередь ранеными, а также ход реализации сделки о вывозе зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России.Кроме того, президенты обсудили вопросы нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и сирийских представителей.Главы государств подтвердили настрой на развитие сотрудничества двух стран, в числе приоритетов — поставки российского газа и создание в Турции регионального газового хаба.С призывом установить рождественское перемирие выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Владимир Путин дал войскам указание ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня. В Киеве предложение о перемирии отвергли, и ВСУ активно вели огонь и в Рождественский сочельник, и в день Рождества Христова.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230109/udobreniya-1843772305.html
https://ria.ru/20221230/proekty-1842466402.html
турция
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_cf0bbb6469f3b9d451bd4da6c72dcc9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, киев
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Специальная военная операция на Украине, Турция, Россия, Киев
17:11 16.01.2023 (обновлено: 18:56 16.01.2023)
 
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и новый газовый хаб

Путин и Эрдоган обсудили обмен пленными между Россией и Украиной и газовый хаб в Турции

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и указал на лицемерие Украины, говорится на сайте Кремле.

"Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники", — указано в сообщении.

Примером лицемерной политики Киева президент назвал отказ от предложения Москвы прекратить огонь на период православного Рождества.
Путин и Эрдоган затронули вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в первую очередь ранеными, а также ход реализации сделки о вывозе зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России.
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 21:09
В ООН работают над снятием препятствий для экспорта российских удобрений
Кроме того, президенты обсудили вопросы нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и сирийских представителей.
"Отмечена также практическая значимость совместной работы России, Турции и Ирана в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию", — подчеркнули на сайте Кремля.
Главы государств подтвердили настрой на развитие сотрудничества двух стран, в числе приоритетов — поставки российского газа и создание в Турции регионального газового хаба.
С призывом установить рождественское перемирие выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Владимир Путин дал войскам указание ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня. В Киеве предложение о перемирии отвергли, и ВСУ активно вели огонь и в Рождественский сочельник, и в день Рождества Христова.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 14:04
Путин отметил успех совместных проектов России и Турции
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала