https://ria.ru/20230116/erdogan-1845256681.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и новый газовый хаб

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и новый газовый хаб - РИА Новости, 16.01.2023

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и новый газовый хаб

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и указал на лицемерие Украины, говорится на сайте Кремле. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:11

2023-01-16T17:11

2023-01-16T18:56

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

специальная военная операция на украине

турция

россия

киев

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и указал на лицемерие Украины, говорится на сайте Кремле.Примером лицемерной политики Киева президент назвал отказ от предложения Москвы прекратить огонь на период православного Рождества.Путин и Эрдоган затронули вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в первую очередь ранеными, а также ход реализации сделки о вывозе зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России.Кроме того, президенты обсудили вопросы нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и сирийских представителей.Главы государств подтвердили настрой на развитие сотрудничества двух стран, в числе приоритетов — поставки российского газа и создание в Турции регионального газового хаба.С призывом установить рождественское перемирие выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Владимир Путин дал войскам указание ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня. В Киеве предложение о перемирии отвергли, и ВСУ активно вели огонь и в Рождественский сочельник, и в день Рождества Христова.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230109/udobreniya-1843772305.html

https://ria.ru/20221230/proekty-1842466402.html

турция

россия

киев

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, киев