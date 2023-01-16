https://ria.ru/20230116/elektroenergiya-1845320830.html
Премьер Украины обсудил с госсекретарем США восстановление электроэнергии
Премьер Украины обсудил с госсекретарем США восстановление электроэнергии - РИА Новости, 16.01.2023
Премьер Украины обсудил с госсекретарем США восстановление электроэнергии
Премьер Украины Денис Шмыгаль провел встречу с заместителем госсекретаря США Венди Шерман. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T21:38
2023-01-16T21:38
2023-01-16T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
венди шерман
владимир зеленский
украина
сша
великобритания
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль провел встречу с заместителем госсекретаря США Венди Шерман. Где именно проходила встреча, не сообщается. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в свою очередь заявил о росте поддержки международного сообщества. "США, Великобритания, Польша, Франция и Италия с нами. Эти страны знают, что война еще не закончилась. Нам все еще нужна поддержка техникой, боеприпасами и танками. Сегодня Россия имеет преимущество по количеству солдат и военной техники. Я считаю, что в ближайшие месяцы состоятся решающие сражения, решающие для окончательной победы. Для этого нам нужна поддержка".
https://ria.ru/20230116/pomosch-1845304764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, венди шерман, владимир зеленский, украина, сша, великобритания, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Венди Шерман, Владимир Зеленский, Украина, США, Великобритания, Twitter
Премьер Украины обсудил с госсекретарем США восстановление электроэнергии
Премьер Украины Шмыгаль обсудил с госсекретарем США Шерман восстановление электроэнергии