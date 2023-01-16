https://ria.ru/20230116/elektroenergiya-1845320830.html

Премьер Украины обсудил с госсекретарем США восстановление электроэнергии

Премьер Украины обсудил с госсекретарем США восстановление электроэнергии - РИА Новости, 16.01.2023

Премьер Украины обсудил с госсекретарем США восстановление электроэнергии

Премьер Украины Денис Шмыгаль провел встречу с заместителем госсекретаря США Венди Шерман. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T21:38

2023-01-16T21:38

2023-01-16T21:38

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

венди шерман

владимир зеленский

украина

сша

великобритания

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль провел встречу с заместителем госсекретаря США Венди Шерман. Где именно проходила встреча, не сообщается. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в свою очередь заявил о росте поддержки международного сообщества. "США, Великобритания, Польша, Франция и Италия с нами. Эти страны знают, что война еще не закончилась. Нам все еще нужна поддержка техникой, боеприпасами и танками. Сегодня Россия имеет преимущество по количеству солдат и военной техники. Я считаю, что в ближайшие месяцы состоятся решающие сражения, решающие для окончательной победы. Для этого нам нужна поддержка".

https://ria.ru/20230116/pomosch-1845304764.html

украина

сша

великобритания

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис шмыгаль, венди шерман, владимир зеленский, украина, сша, великобритания, twitter