https://ria.ru/20230116/donetsk-1845132396.html

Два человека погибли при обстреле Калининского района Донецка ВСУ

Два человека погибли при обстреле Калининского района Донецка ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023

Два человека погибли при обстреле Калининского района Донецка ВСУ

Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате украинского обстрела Калининского района Донецка, сообщил офицер Народной милиции ДНР, депутат... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:55

2023-01-16T11:55

2023-01-16T16:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

калининский район

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате украинского обстрела Калининского района Донецка, сообщил офицер Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом."В настоящий момент есть сообщения о том, что в результате этого обстрела погибло двое человек и ранено четверо. Но поскольку здание торгового центра разрушено практически полностью, на месте продолжают работать сотрудники МЧС, скорая помощь. Продолжается разбор завалов", - сказал Баевский в эфире Первого канала.Число пострадавших может увеличиться, отметил он.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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донецкая народная республика

калининский район

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"Кровати закачались, дом встяхнуло" – жительница Донецка о массированном обстреле города Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате украинского обстрела Калининского района Донецка, сообщил офицер Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский. 2023-01-16T11:55 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, донецкая народная республика, калининский район, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк