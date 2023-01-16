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Два человека погибли при обстреле Калининского района Донецка ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/donetsk-1845132396.html
Два человека погибли при обстреле Калининского района Донецка ВСУ
Два человека погибли при обстреле Калининского района Донецка ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023
Два человека погибли при обстреле Калининского района Донецка ВСУ
Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате украинского обстрела Калининского района Донецка, сообщил офицер Народной милиции ДНР, депутат... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:55
2023-01-16T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
калининский район
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате украинского обстрела Калининского района Донецка, сообщил офицер Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом."В настоящий момент есть сообщения о том, что в результате этого обстрела погибло двое человек и ранено четверо. Но поскольку здание торгового центра разрушено практически полностью, на месте продолжают работать сотрудники МЧС, скорая помощь. Продолжается разбор завалов", - сказал Баевский в эфире Первого канала.Число пострадавших может увеличиться, отметил он.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
донецк
донецкая народная республика
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"Кровати закачались, дом встяхнуло" – жительница Донецка о массированном обстреле города
Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате украинского обстрела Калининского района Донецка, сообщил офицер Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, калининский район, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК
11:55 16.01.2023 (обновлено: 16:06 16.01.2023)
 
Два человека погибли при обстреле Калининского района Донецка ВСУ

Офицер НМ ДНР: два человека погибли, четыре ранены при обстреле Калининского района ВСУ

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате украинского обстрела Калининского района Донецка, сообщил офицер Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом.
Разрушенное здание и люди под завалами: украинские войска обстреляли Донецк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

ВСУ с утра обстреливают Донецк, в том числе из РСЗО. По Калининскому району они выпустили три ракеты.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
1 из 10

ВСУ с утра обстреливают Донецк, в том числе из РСЗО. По Калининскому району они выпустили три ракеты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Снаряды попали в здание торгового центра, аптеку и жилой дом.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
2 из 10

Снаряды попали в здание торгового центра, аптеку и жилой дом.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В результате обстрела погибли два человека, еще четыре пострадали.

Мужчина, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ, в Калининском районе Донецка
3 из 10

В результате обстрела погибли два человека, еще четыре пострадали.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Здание торгового центра разрушено практически полностью.

Спасатель на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
4 из 10

Здание торгового центра разрушено практически полностью.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Число жертв уточняется, под завалами могут находиться люди.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
5 из 10

Число жертв уточняется, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

На месте работают экстренные службы — скорая помощь, МЧС, пожарные.

Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
6 из 10

На месте работают экстренные службы — скорая помощь, МЧС, пожарные.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В пострадавший район дополнительно направили специальные аварийно-спасательные машины, две автолестницы, погрузчик и два подъемных автокрана.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
7 из 10

В пострадавший район дополнительно направили специальные аварийно-спасательные машины, две автолестницы, погрузчик и два подъемных автокрана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Давид Нармания

К работам привлекли кинологическую группу МЧС ДНР.

Последствия обстрела на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
8 из 10

К работам привлекли кинологическую группу МЧС ДНР.

© РИА Новости / Давид Нармания
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Спасатель на месте разрушенного торгового центра в Калининском районе Донецка.

Спасатель на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
9 из 10

Спасатель на месте разрушенного торгового центра в Калининском районе Донецка.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
10 из 10

Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 10

ВСУ с утра обстреливают Донецк, в том числе из РСЗО. По Калининскому району они выпустили три ракеты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 10

Снаряды попали в здание торгового центра, аптеку и жилой дом.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 10

В результате обстрела погибли два человека, еще четыре пострадали.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 10

Здание торгового центра разрушено практически полностью.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 10

Число жертв уточняется, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 10

На месте работают экстренные службы — скорая помощь, МЧС, пожарные.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 10

В пострадавший район дополнительно направили специальные аварийно-спасательные машины, две автолестницы, погрузчик и два подъемных автокрана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 10

К работам привлекли кинологическую группу МЧС ДНР.

© РИА Новости / Давид Нармания
9 из 10

Спасатель на месте разрушенного торгового центра в Калининском районе Донецка.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 10

Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
"В настоящий момент есть сообщения о том, что в результате этого обстрела погибло двое человек и ранено четверо. Но поскольку здание торгового центра разрушено практически полностью, на месте продолжают работать сотрудники МЧС, скорая помощь. Продолжается разбор завалов", - сказал Баевский в эфире Первого канала.
Число пострадавших может увеличиться, отметил он.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября 2022, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКалининский районВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СЦКК
 
 
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