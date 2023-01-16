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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 16.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку 11 "натовских" снарядов, по Макеевке - 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:23

2023-01-16T12:23

2023-01-16T13:08

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

макеевка

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку 11 "натовских" снарядов, по Макеевке - 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.00 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 12.10 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в понедельник неоднократно обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, в том числе из РСЗО.В результате обстрела Калининского района повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. Мэр Донецка добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината, в здание ликеро-водочного завода и два жилых дома. Офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщал, что два человека погибли, еще четверо пострадалиАртиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

донецк

макеевка

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Калининского района Донецка Калининский район Донецка вновь под обстрелом. Удар нанесен, предположительно, из РСЗО HIMARS. Разрушен дом по проспекту Ильича. Число жертв уточняется, они под завалами. На месте работают экстренные службы – скорая помощь, МЧС, пожарные. Приехал мэр Донецка Алексей Кулемзин. Обстрел продолжается. 2023-01-16T12:23 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, макеевка, вооруженные силы украины, донбасс