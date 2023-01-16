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ВСУ продолжают обстреливать Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 16.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/dnr-1845248321.html
ВСУ продолжают обстреливать Донецк крупнокалиберными снарядами
ВСУ продолжают обстреливать Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 16.01.2023
ВСУ продолжают обстреливать Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска снова обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:45
2023-01-16T17:20
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
в мире
нато
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ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 16:30 ВСУ открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам города.Утром при обстреле Калининского района погибли два человека и еще четверо пострадали. Получили повреждения магазин, аптека и жилой дом. Кроме того, украинские силовики нанесли удары по подстанциям и объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего часть жителей остались без света.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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кировский район
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, В мире, НАТО
16:45 16.01.2023 (обновлено: 17:20 16.01.2023)
 
ВСУ продолжают обстреливать Донецк крупнокалиберными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили снаряды по Петровскому и Кировскому районам Донецка

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСпасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 16:30 ВСУ открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам города.

"Выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Утром при обстреле Калининского района погибли два человека и еще четверо пострадали. Получили повреждения магазин, аптека и жилой дом. Кроме того, украинские силовики нанесли удары по подстанциям и объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего часть жителей остались без света.
Разрушенное здание и люди под завалами: украинские войска обстреляли Донецк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

ВСУ с утра обстреливают Донецк, в том числе из РСЗО. По Калининскому району они выпустили три ракеты.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
1 из 10

ВСУ с утра обстреливают Донецк, в том числе из РСЗО. По Калининскому району они выпустили три ракеты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Снаряды попали в здание торгового центра, аптеку и жилой дом.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
2 из 10

Снаряды попали в здание торгового центра, аптеку и жилой дом.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В результате обстрела погибли два человека, еще четыре пострадали.

Мужчина, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ, в Калининском районе Донецка
3 из 10

В результате обстрела погибли два человека, еще четыре пострадали.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Здание торгового центра разрушено практически полностью.

Спасатель на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
4 из 10

Здание торгового центра разрушено практически полностью.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Число жертв уточняется, под завалами могут находиться люди.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
5 из 10

Число жертв уточняется, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

На месте работают экстренные службы — скорая помощь, МЧС, пожарные.

Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
6 из 10

На месте работают экстренные службы — скорая помощь, МЧС, пожарные.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В пострадавший район дополнительно направили специальные аварийно-спасательные машины, две автолестницы, погрузчик и два подъемных автокрана.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
7 из 10

В пострадавший район дополнительно направили специальные аварийно-спасательные машины, две автолестницы, погрузчик и два подъемных автокрана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Давид Нармания

К работам привлекли кинологическую группу МЧС ДНР.

Последствия обстрела на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
8 из 10

К работам привлекли кинологическую группу МЧС ДНР.

© РИА Новости / Давид Нармания
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Спасатель на месте разрушенного торгового центра в Калининском районе Донецка.

Спасатель на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
9 из 10

Спасатель на месте разрушенного торгового центра в Калининском районе Донецка.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
10 из 10

Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 10

ВСУ с утра обстреливают Донецк, в том числе из РСЗО. По Калининскому району они выпустили три ракеты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 10

Снаряды попали в здание торгового центра, аптеку и жилой дом.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 10

В результате обстрела погибли два человека, еще четыре пострадали.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 10

Здание торгового центра разрушено практически полностью.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 10

Число жертв уточняется, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 10

На месте работают экстренные службы — скорая помощь, МЧС, пожарные.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 10

В пострадавший район дополнительно направили специальные аварийно-спасательные машины, две автолестницы, погрузчик и два подъемных автокрана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 10

К работам привлекли кинологическую группу МЧС ДНР.

© РИА Новости / Давид Нармания
9 из 10

Спасатель на месте разрушенного торгового центра в Калининском районе Донецка.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 10

Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
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