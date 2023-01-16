https://ria.ru/20230116/dnr-1845248321.html

ВСУ продолжают обстреливать Донецк крупнокалиберными снарядами

ВСУ продолжают обстреливать Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 16.01.2023

ВСУ продолжают обстреливать Донецк крупнокалиберными снарядами

Украинские войска снова обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:45

2023-01-16T16:45

2023-01-16T17:20

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

в мире

нато

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ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 16:30 ВСУ открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам города.Утром при обстреле Калининского района погибли два человека и еще четверо пострадали. Получили повреждения магазин, аптека и жилой дом. Кроме того, украинские силовики нанесли удары по подстанциям и объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего часть жителей остались без света.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

кировский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, в мире, нато