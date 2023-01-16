В Давосе официально открылся Всемирный экономический форум
В Давосе официально открылось пятьдесят третье заседание Всемирного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТабличка на въезде на территорию швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум (WEF) в Женеве
Табличка на въезде на территорию швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум (WEF) в Женеве. Архивное фото
ЦЮРИХ, 16 янв - РИА Новости. Пятьдесят третье заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) открылось в понедельник в швейцарском Давосе, трансляция церемонии велась на сайте ВЭФ.
Заседание открылось вручением наград "Кристалл" ряду культурных деятелей. Основатель ВЭФ Клаус Шваб выступил с приветственной речью и заявил о значимости форума как площадки для встречи заинтересованных сторон.
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"Мы сталкиваемся одновременно со многими кризисами. Что нужно для того, чтобы овладеть будущим? Я думаю, что необходимо иметь платформу, в которой участвуют все заинтересованные стороны глобального общества: правительства, бизнес, гражданское общество, молодое поколение", - заявил Шваб и выразил надежду, что участникам удастся найти пути решения существующих кризисов.
ВЭФ продлится до 20 января, девиз форума этого года - "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". По оценке организаторов, Давос посетят рекордное число участников – более 2,7 тысячи человек.
Ранее организаторы подчеркивали, что форум пройдет "на самом сложном экономическом и геополитическом фоне за последние десятилетия". Предполагается, что мировые лидеры, политические деятели и представители бизнеса сфокусируются на разрешении разного рода кризисов, в том числе экономического и продовольственного.
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Вместе с тем некоторые эксперты полагают, что ВЭФ теряет свое влияние, а его повестка отстает от происходящих в мире процессов. Так, французский эксперт, основатель телеканала TV Libertés Шарль Гав в разговоре с РИА Новости отмечал, что ВЭФ не смог предсказать некоторые процессы в глобальной экономике, в частности, мировой экономический кризис 2008 года и кризис 2012 года в Европе.
Похожей точки зрения придерживается лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино, который и вовсе считает, что странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) следует отказаться от участия в международных форумах, подобных тому, что проходит в швейцарском Давосе.
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