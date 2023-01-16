https://ria.ru/20230116/davos-1845093519.html
Президент ЮАР не поедет на форум в Давосе
Президент ЮАР не поедет на форум в Давосе - РИА Новости, 16.01.2023
Президент ЮАР не поедет на форум в Давосе
Президент ЮАР Сирил Рамафоса отменил рабочий визит на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за энергетического кризиса в стране, сообщил... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:55
2023-01-16T09:55
2023-01-16T11:37
экономика
давос
юар
сирил рамафоса
всемирный экономический форум
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отменил рабочий визит на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за энергетического кризиса в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Винсент Магвенья. Очередное заседание Всемирного экономического форума будет проводиться в Давосе 16-20 января. "В связи с продолжающимся энергетическим кризисом президент Сирил Рамафоса отменил свой рабочий визит на Всемирный экономический форум в Давосе. В настоящее время президент проводит встречу с лидерами политических партий, представленных в парламенте, Национальным комитетом по энергетическому кризису (NECCOM) и правлением (электроснабжающей компании) Eskom", - сообщил представитель президента в Twitter. Как отмечает местный портал News24, ежедневные отключения электричества в моменты пиковой нагрузки происходят в ЮАР в ноябре, декабре и первой половине января. Тема предстоящей встречи Давосского форума – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Программа форума посвящена сотрудничеству государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она также призывает мировых лидеров к совместной работе над вопросами энергетики, климата и торговли.
https://ria.ru/20230116/forum-1845034821.html
https://ria.ru/20230116/vef-1844565579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, давос, юар, сирил рамафоса, всемирный экономический форум
Экономика, Давос, ЮАР, Сирил Рамафоса, Всемирный экономический форум
09:55 16.01.2023 (обновлено: 11:37 16.01.2023)
Президент ЮАР не поедет на форум в Давосе
Президент ЮАР Рамафоса отменил визит на форум в Давосе из-за энергетического кризиса
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса отменил рабочий визит на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за энергетического кризиса в стране, сообщил
пресс-секретарь главы государства Винсент Магвенья.
Очередное заседание Всемирного экономического форума будет проводиться в Давосе 16-20 января.
"В связи с продолжающимся энергетическим кризисом президент Сирил Рамафоса отменил свой рабочий визит на Всемирный экономический форум в Давосе. В настоящее время президент проводит встречу с лидерами политических партий, представленных в парламенте, Национальным комитетом по энергетическому кризису (NECCOM) и правлением (электроснабжающей компании) Eskom", - сообщил представитель президента в Twitter.
Как отмечает местный портал News24, ежедневные отключения электричества в моменты пиковой нагрузки происходят в ЮАР в ноябре, декабре и первой половине января.
Тема предстоящей встречи Давосского форума – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Программа форума посвящена сотрудничеству государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она также призывает мировых лидеров к совместной работе над вопросами энергетики, климата и торговли.