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Президент ЮАР не поедет на форум в Давосе - РИА Новости, 16.01.2023
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Президент ЮАР не поедет на форум в Давосе
Президент ЮАР не поедет на форум в Давосе - РИА Новости, 16.01.2023
Президент ЮАР не поедет на форум в Давосе
Президент ЮАР Сирил Рамафоса отменил рабочий визит на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за энергетического кризиса в стране, сообщил... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:55
2023-01-16T11:37
экономика
давос
юар
сирил рамафоса
всемирный экономический форум
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отменил рабочий визит на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за энергетического кризиса в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Винсент Магвенья. Очередное заседание Всемирного экономического форума будет проводиться в Давосе 16-20 января. "В связи с продолжающимся энергетическим кризисом президент Сирил Рамафоса отменил свой рабочий визит на Всемирный экономический форум в Давосе. В настоящее время президент проводит встречу с лидерами политических партий, представленных в парламенте, Национальным комитетом по энергетическому кризису (NECCOM) и правлением (электроснабжающей компании) Eskom", - сообщил представитель президента в Twitter. Как отмечает местный портал News24, ежедневные отключения электричества в моменты пиковой нагрузки происходят в ЮАР в ноябре, декабре и первой половине января. Тема предстоящей встречи Давосского форума – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Программа форума посвящена сотрудничеству государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она также призывает мировых лидеров к совместной работе над вопросами энергетики, климата и торговли.
https://ria.ru/20230116/forum-1845034821.html
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экономика, давос, юар, сирил рамафоса, всемирный экономический форум
Экономика, Давос, ЮАР, Сирил Рамафоса, Всемирный экономический форум
09:55 16.01.2023 (обновлено: 11:37 16.01.2023)
 
Президент ЮАР не поедет на форум в Давосе

Президент ЮАР Рамафоса отменил визит на форум в Давосе из-за энергетического кризиса

© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отменил рабочий визит на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за энергетического кризиса в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Винсент Магвенья.
Очередное заседание Всемирного экономического форума будет проводиться в Давосе 16-20 января.
Экономический форум в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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Давосский форум планирует уничтожить Россию
"В связи с продолжающимся энергетическим кризисом президент Сирил Рамафоса отменил свой рабочий визит на Всемирный экономический форум в Давосе. В настоящее время президент проводит встречу с лидерами политических партий, представленных в парламенте, Национальным комитетом по энергетическому кризису (NECCOM) и правлением (электроснабжающей компании) Eskom", - сообщил представитель президента в Twitter.
Как отмечает местный портал News24, ежедневные отключения электричества в моменты пиковой нагрузки происходят в ЮАР в ноябре, декабре и первой половине января.
Тема предстоящей встречи Давосского форума – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Программа форума посвящена сотрудничеству государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она также призывает мировых лидеров к совместной работе над вопросами энергетики, климата и торговли.
Логотип Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 01:01
Всемирный экономический форум в Давосе
 
ЭкономикаДавосЮАРСирил РамафосаВсемирный экономический форум
 
 
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