https://ria.ru/20230116/davos-1845093519.html

Президент ЮАР не поедет на форум в Давосе

Президент ЮАР не поедет на форум в Давосе - РИА Новости, 16.01.2023

Президент ЮАР не поедет на форум в Давосе

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отменил рабочий визит на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за энергетического кризиса в стране, сообщил... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T09:55

2023-01-16T09:55

2023-01-16T11:37

экономика

давос

юар

сирил рамафоса

всемирный экономический форум

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отменил рабочий визит на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за энергетического кризиса в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Винсент Магвенья. Очередное заседание Всемирного экономического форума будет проводиться в Давосе 16-20 января. "В связи с продолжающимся энергетическим кризисом президент Сирил Рамафоса отменил свой рабочий визит на Всемирный экономический форум в Давосе. В настоящее время президент проводит встречу с лидерами политических партий, представленных в парламенте, Национальным комитетом по энергетическому кризису (NECCOM) и правлением (электроснабжающей компании) Eskom", - сообщил представитель президента в Twitter. Как отмечает местный портал News24, ежедневные отключения электричества в моменты пиковой нагрузки происходят в ЮАР в ноябре, декабре и первой половине января. Тема предстоящей встречи Давосского форума – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Программа форума посвящена сотрудничеству государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она также призывает мировых лидеров к совместной работе над вопросами энергетики, климата и торговли.

https://ria.ru/20230116/forum-1845034821.html

https://ria.ru/20230116/vef-1844565579.html

давос

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, давос, юар, сирил рамафоса, всемирный экономический форум