https://ria.ru/20230116/challenger-1845140836.html

Эксперт: первые Challenger на Украине появятся с иностранными экипажами

Эксперт: первые Challenger на Украине появятся с иностранными экипажами - РИА Новости, 16.01.2023

Эксперт: первые Challenger на Украине появятся с иностранными экипажами

Первая партия британских танков Challenger 2 появится на Украине, скорее всего, с иностранными экипажами – танк сложнее советских образцов, и качественно... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:22

2023-01-16T12:22

2023-01-16T12:22

специальная военная операция на украине

технологии

алексей леонков

риши сунак

польша

сирия

украина

т-90м

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Первая партия британских танков Challenger 2 появится на Украине, скорее всего, с иностранными экипажами – танк сложнее советских образцов, и качественно переучить украинских военных быстро не получится, считает военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению. "И Leopard 2, и Challenger 2 гораздо сложнее советских танков. Нет автомата заряжения, соответственно, нужен очень тренированный заряжающий. Подготовка мастерских экипажей займет много времени. Первые анонсированные 14 танков Leopard 2 из Польши и 14 танков Challenger 2 из Великобритании, скорее всего, пойдут с иностранными экипажами", - сказал Леонков РИА Новости. Эксперт отметил, что российские подразделения в спецоперации насыщаются новейшими танками Т-90М и глубоко модернизированными версиями Т-72Б3М образца 2022 года, улучшенные уже с учетом опыта СВО, которые способны эффективно бороться с британскими и немецкими танками. "Нужно понимать, что наш Т-90, например, весит 46 тонн, а эти танки – тяжелые, более 60 тонн. Их эффективное использование в боевых условиях украинского театра военных действий, на этом грунте для танковых прорывов, активных маневров – большой вопрос. Также вопрос к их динамической защите, в частности, Сирия показала уязвимость Leopard 2", - добавил Леонков. Он напомнил, что ранее свои танки, еще советского производства, поставили Польша, Словакия, Болгария. "Взамен советской техники союзникам обещана американская, но советское наследие уже закончилось. Теперь настал черед и европейской техники – танков Leopard 2, Challenger 2. А пользу из всех этих поставок извлекает ВПК США за счет замещения выбывшей техники своей продукцией", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20230116/ukraina-1845139415.html

https://ria.ru/20230116/polsha-1845119862.html

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

польша

сирия

украина

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технологии, алексей леонков, риши сунак, польша, сирия, украина, т-90м, т-72б3м, т-90