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Эксперт: первые Challenger на Украине появятся с иностранными экипажами - РИА Новости, 16.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/challenger-1845140836.html
Эксперт: первые Challenger на Украине появятся с иностранными экипажами
Эксперт: первые Challenger на Украине появятся с иностранными экипажами - РИА Новости, 16.01.2023
Эксперт: первые Challenger на Украине появятся с иностранными экипажами
Первая партия британских танков Challenger 2 появится на Украине, скорее всего, с иностранными экипажами – танк сложнее советских образцов, и качественно... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:22
2023-01-16T12:22
специальная военная операция на украине
технологии
алексей леонков
риши сунак
польша
сирия
украина
т-90м
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Первая партия британских танков Challenger 2 появится на Украине, скорее всего, с иностранными экипажами – танк сложнее советских образцов, и качественно переучить украинских военных быстро не получится, считает военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению. "И Leopard 2, и Challenger 2 гораздо сложнее советских танков. Нет автомата заряжения, соответственно, нужен очень тренированный заряжающий. Подготовка мастерских экипажей займет много времени. Первые анонсированные 14 танков Leopard 2 из Польши и 14 танков Challenger 2 из Великобритании, скорее всего, пойдут с иностранными экипажами", - сказал Леонков РИА Новости. Эксперт отметил, что российские подразделения в спецоперации насыщаются новейшими танками Т-90М и глубоко модернизированными версиями Т-72Б3М образца 2022 года, улучшенные уже с учетом опыта СВО, которые способны эффективно бороться с британскими и немецкими танками. "Нужно понимать, что наш Т-90, например, весит 46 тонн, а эти танки – тяжелые, более 60 тонн. Их эффективное использование в боевых условиях украинского театра военных действий, на этом грунте для танковых прорывов, активных маневров – большой вопрос. Также вопрос к их динамической защите, в частности, Сирия показала уязвимость Leopard 2", - добавил Леонков. Он напомнил, что ранее свои танки, еще советского производства, поставили Польша, Словакия, Болгария. "Взамен советской техники союзникам обещана американская, но советское наследие уже закончилось. Теперь настал черед и европейской техники – танков Leopard 2, Challenger 2. А пользу из всех этих поставок извлекает ВПК США за счет замещения выбывшей техники своей продукцией", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20230116/ukraina-1845139415.html
https://ria.ru/20230116/polsha-1845119862.html
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польша
сирия
украина
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технологии, алексей леонков, риши сунак, польша, сирия, украина, т-90м, т-72б3м, т-90
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Алексей Леонков, Риши Сунак, Польша, Сирия, Украина, Т-90М, Т-72Б3М, Т-90
12:22 16.01.2023
 
Эксперт: первые Challenger на Украине появятся с иностранными экипажами

Эксперт Леонков: первые танки Challenger 2 на Украине появятся с иностранными экипажами

© Фото : Crown Copyright Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : Crown Copyright
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Первая партия британских танков Challenger 2 появится на Украине, скорее всего, с иностранными экипажами – танк сложнее советских образцов, и качественно переучить украинских военных быстро не получится, считает военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению.
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"И Leopard 2, и Challenger 2 гораздо сложнее советских танков. Нет автомата заряжения, соответственно, нужен очень тренированный заряжающий. Подготовка мастерских экипажей займет много времени. Первые анонсированные 14 танков Leopard 2 из Польши и 14 танков Challenger 2 из Великобритании, скорее всего, пойдут с иностранными экипажами", - сказал Леонков РИА Новости.
Эксперт отметил, что российские подразделения в спецоперации насыщаются новейшими танками Т-90М и глубоко модернизированными версиями Т-72Б3М образца 2022 года, улучшенные уже с учетом опыта СВО, которые способны эффективно бороться с британскими и немецкими танками.
"Нужно понимать, что наш Т-90, например, весит 46 тонн, а эти танки – тяжелые, более 60 тонн. Их эффективное использование в боевых условиях украинского театра военных действий, на этом грунте для танковых прорывов, активных маневров – большой вопрос. Также вопрос к их динамической защите, в частности, Сирия показала уязвимость Leopard 2", - добавил Леонков.
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"Взамен советской техники союзникам обещана американская, но советское наследие уже закончилось. Теперь настал черед и европейской техники – танков Leopard 2, Challenger 2. А пользу из всех этих поставок извлекает ВПК США за счет замещения выбывшей техники своей продукцией", - отметил эксперт.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 08:00
Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииАлексей ЛеонковРиши СунакПольшаСирияУкраинаТ-90МТ-72Б3МТ-90
 
 
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