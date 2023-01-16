https://ria.ru/20230116/blokada-1845160235.html

Песков ответил, расскажет ли Путин о жизни своей семьи в блокаду

Песков ответил, расскажет ли Путин о жизни своей семьи в блокаду - РИА Новости, 16.01.2023

Песков ответил, расскажет ли Путин о жизни своей семьи в блокаду

Информации о семье президента России Владимира Путина во времена блокады Ленинграда достаточно, Путин неоднократно и подробно рассказывал о этом, сообщил... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:01

2023-01-16T13:01

2023-01-16T13:01

общество

владимир путин

ленинград

россия

блокада ленинграда (1941-1944)

санкт-петербург

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Информации о семье президента России Владимира Путина во времена блокады Ленинграда достаточно, Путин неоднократно и подробно рассказывал о этом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Я не соглашусь с вами в том, что есть недостаток информации о семье Путина во время блокады. Сам президент в интервью неоднократно и весьма подробно об это рассказывал: и о маме, и о папе. Я вам рекомендую ознакомиться с целым рядом интервью на этот счет, который есть", - ответил Песков на вопрос журналистов, будет ли в преддверии 80-летия прорыва блокады Ленинграда рассказано подробнее о родителях президента, о которых известно только "короткими фрагментами". Кроме того, у Пескова спросили, получал ли Путин юбилейные награды блокады Ленинграда, которыми награждались другие участники, а Владимир Спиридонович (отец Путина) "тоже наверняка награждался посмертно". "Мне неизвестно о том, чтобы Владимир Путин получал юбилейные награды", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221219/natsisty-1839860725.html

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россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

общество, владимир путин, ленинград, россия, блокада ленинграда (1941-1944), санкт-петербург, дмитрий песков