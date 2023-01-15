https://ria.ru/20230115/zhile-1845027148.html

В Приамурье проверяют данные о выделении сироте аварийного жилья

В Приамурье проверяют данные о выделении сироте аварийного жилья - РИА Новости, 15.01.2023

В Приамурье проверяют данные о выделении сироте аварийного жилья

Возбуждено уголовное дело в отношении главы местной администрации в Приамурье, которая выделила сироте квартиру в аварийном доме, сообщает следственное... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T17:38

2023-01-15T17:38

2023-01-15T17:38

происшествия

жилье

амурская область

россия

селемджинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении главы местной администрации в Приамурье, которая выделила сироте квартиру в аварийном доме, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области. "В Амурской области возбуждено уголовное дело о халатности в отношении исполняющей обязанности главы местной администрации, предоставившей сироте жилье в аварийном доме", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемая, исполняя обязанности главы администрации Селемджинского района, в ноябре 2022 года предоставила жительнице поселка, относящейся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, квартиру в доме, признанном аварийным и подлежащем сносу. Следствие полагает, что в результате небрежного отношения к исполнению подозреваемой своих должностных обязанностей были существенно нарушены права и законные интересы нанимателя и членов ее семьи на благоустроенное жилое помещение, пригодное для проживания. В настоящее время следователем осуществлен осмотр указанного дома, допрашиваются проживающие в аварийном доме лица, проводятся следственные действия.

https://realty.ria.ru/20230113/putin-1844634448.html

амурская область

россия

селемджинский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, жилье, амурская область, россия, селемджинский район, следственный комитет россии (ск рф)