https://ria.ru/20230115/zhile-1845027148.html
В Приамурье проверяют данные о выделении сироте аварийного жилья
В Приамурье проверяют данные о выделении сироте аварийного жилья - РИА Новости, 15.01.2023
В Приамурье проверяют данные о выделении сироте аварийного жилья
Возбуждено уголовное дело в отношении главы местной администрации в Приамурье, которая выделила сироте квартиру в аварийном доме, сообщает следственное... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T17:38
2023-01-15T17:38
2023-01-15T17:38
происшествия
жилье
амурская область
россия
селемджинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении главы местной администрации в Приамурье, которая выделила сироте квартиру в аварийном доме, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области. "В Амурской области возбуждено уголовное дело о халатности в отношении исполняющей обязанности главы местной администрации, предоставившей сироте жилье в аварийном доме", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемая, исполняя обязанности главы администрации Селемджинского района, в ноябре 2022 года предоставила жительнице поселка, относящейся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, квартиру в доме, признанном аварийным и подлежащем сносу. Следствие полагает, что в результате небрежного отношения к исполнению подозреваемой своих должностных обязанностей были существенно нарушены права и законные интересы нанимателя и членов ее семьи на благоустроенное жилое помещение, пригодное для проживания. В настоящее время следователем осуществлен осмотр указанного дома, допрашиваются проживающие в аварийном доме лица, проводятся следственные действия.
https://realty.ria.ru/20230113/putin-1844634448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, амурская область, россия, селемджинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Амурская область, Россия, Селемджинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приамурье проверяют данные о выделении сироте аварийного жилья
В Приамурье возбудили дело после того, как сироте выделили жилье в аварийном доме