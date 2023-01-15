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В Приамурье проверяют данные о выделении сироте аварийного жилья - РИА Новости, 15.01.2023
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В Приамурье проверяют данные о выделении сироте аварийного жилья
В Приамурье проверяют данные о выделении сироте аварийного жилья - РИА Новости, 15.01.2023
В Приамурье проверяют данные о выделении сироте аварийного жилья
Возбуждено уголовное дело в отношении главы местной администрации в Приамурье, которая выделила сироте квартиру в аварийном доме, сообщает следственное... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T17:38
2023-01-15T17:38
происшествия
жилье
амурская область
россия
селемджинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении главы местной администрации в Приамурье, которая выделила сироте квартиру в аварийном доме, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области. "В Амурской области возбуждено уголовное дело о халатности в отношении исполняющей обязанности главы местной администрации, предоставившей сироте жилье в аварийном доме", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемая, исполняя обязанности главы администрации Селемджинского района, в ноябре 2022 года предоставила жительнице поселка, относящейся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, квартиру в доме, признанном аварийным и подлежащем сносу. Следствие полагает, что в результате небрежного отношения к исполнению подозреваемой своих должностных обязанностей были существенно нарушены права и законные интересы нанимателя и членов ее семьи на благоустроенное жилое помещение, пригодное для проживания. В настоящее время следователем осуществлен осмотр указанного дома, допрашиваются проживающие в аварийном доме лица, проводятся следственные действия.
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происшествия, жилье, амурская область, россия, селемджинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Амурская область, Россия, Селемджинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
17:38 15.01.2023
 
В Приамурье проверяют данные о выделении сироте аварийного жилья

В Приамурье возбудили дело после того, как сироте выделили жилье в аварийном доме

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении главы местной администрации в Приамурье, которая выделила сироте квартиру в аварийном доме, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.
"В Амурской области возбуждено уголовное дело о халатности в отношении исполняющей обязанности главы местной администрации, предоставившей сироте жилье в аварийном доме", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемая, исполняя обязанности главы администрации Селемджинского района, в ноябре 2022 года предоставила жительнице поселка, относящейся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, квартиру в доме, признанном аварийным и подлежащем сносу. Следствие полагает, что в результате небрежного отношения к исполнению подозреваемой своих должностных обязанностей были существенно нарушены права и законные интересы нанимателя и членов ее семьи на благоустроенное жилое помещение, пригодное для проживания.
В настоящее время следователем осуществлен осмотр указанного дома, допрашиваются проживающие в аварийном доме лица, проводятся следственные действия.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 14:36
Путин поручил представить идеи по компенсациям за утраченное жилье
 
ПроисшествияЖильеАмурская областьРоссияСелемджинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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