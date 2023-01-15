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В ДР Конго при взрыве бомбы в церкви погибли пять человек
В ДР Конго при взрыве бомбы в церкви погибли пять человек - РИА Новости, 15.01.2023
В ДР Конго при взрыве бомбы в церкви погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли, 15 пострадали в результате взрыва бомбы в протестантской церкви в городе Касинди на северо-востоке Демократической... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:46
2023-01-15T14:46
2023-01-15T14:47
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демократическая республика конго
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, 15 пострадали в результате взрыва бомбы в протестантской церкви в городе Касинди на северо-востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Рейтер со ссылкой на армию. "Как сообщил представитель армии Антони Муашулай по телефону, по меньшей мере пять человек погибли и 15 пострадали в воскресенье в результате взрыва бомбы, предположительно, устроенного исламистскими боевиками, в протестантской церкви восточном конголезском городе Касинди на границе с Угандой", - передает агентство.
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в мире, демократическая республика конго
В мире, Демократическая Республика Конго
14:46 15.01.2023 (обновлено: 14:47 15.01.2023)
В ДР Конго при взрыве бомбы в церкви погибли пять человек
В ДР Конго при взрыве бомбы в протестантской церкви погибли по меньшей мере пять человек