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В ДР Конго при взрыве бомбы в церкви погибли пять человек

В ДР Конго при взрыве бомбы в церкви погибли пять человек - РИА Новости, 15.01.2023

В ДР Конго при взрыве бомбы в церкви погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли, 15 пострадали в результате взрыва бомбы в протестантской церкви в городе Касинди на северо-востоке Демократической... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:46

2023-01-15T14:46

2023-01-15T14:47

в мире

демократическая республика конго

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, 15 пострадали в результате взрыва бомбы в протестантской церкви в городе Касинди на северо-востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Рейтер со ссылкой на армию. "Как сообщил представитель армии Антони Муашулай по телефону, по меньшей мере пять человек погибли и 15 пострадали в воскресенье в результате взрыва бомбы, предположительно, устроенного исламистскими боевиками, в протестантской церкви восточном конголезском городе Касинди на границе с Угандой", - передает агентство.

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в мире, демократическая республика конго