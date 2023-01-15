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Земан прокомментировал результаты первого тура выборов президента Чехии - РИА Новости, 15.01.2023
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Земан прокомментировал результаты первого тура выборов президента Чехии
Земан прокомментировал результаты первого тура выборов президента Чехии - РИА Новости, 15.01.2023
Земан прокомментировал результаты первого тура выборов президента Чехии
В большинстве цивилизованных стран пост президента не занимают военные, заявил в воскресенье глава Чехии Милош Земан, комментируя первый тур президентских... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T15:57
2023-01-15T16:15
в мире
андрей бабиш
милош земан
петр павел
чехия
нато
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ПРАГА, 15 янв – РИА Новости. В большинстве цивилизованных стран пост президента не занимают военные, заявил в воскресенье глава Чехии Милош Земан, комментируя первый тур президентских выборов в республике, по результатам которого во второй тур вышли экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и экс-премьер Андрей Бабиш. В пятницу-субботу в Чехии состоялся первый тур выборов главы государства, явка в нем, по предварительным данным, составила около 68,24%. Экс-глава Военного комитета НАТО генерал армии в запасе Петр Павел получил 35,4% голосов избирателей и занял первое место, экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш с 34,99% занял второе место. Оба вышли во второй тур выборов, который состоится 27-28 января этого года. "У Бабиша, несомненно, больший политический опыт, чем у Павела, в этом, бесспорно, его выгода. Другой факт, который я считаю важным, то, что в большинстве цивилизованных государств главой государства не является военный. Необходимо задуматься, почему это так. Ну, и третий факт – мне кажется смешным, наивным, даже ребяческим, когда постоянно повторяется (Павелом), что он не является правительственным кандидатом", - заявил Земан, выступая в телеэфире издания Blesk, добавив, что во втором туре он будет голосовать за Бабиша. Бабиш в ходе предвыборной кампании перед первым туром постоянно называл своего соперника "правительственным кандидатом", хотя Павел дистанцировался от партий правящей коалиции, делая акцент на том, что является независимым кандидатом, не опирающимся на поддержку каких-либо партий или организаций. По словам Земана, результаты первого тура выборов его не удивили. В адрес экс-премьера он заявил, что "хотя Бабиш мне и симпатичен, это не означает, что я буду хвалить каждый его недостаток". В частности, Земан отметил, что Бабиш слишком быстро говорит, а также, как показала его встреча со школьниками, не знает книги Ярослава Гашека о Швейке. На критику Земана в свой адрес генерал Павел ответил в Twitter. "По словам Милоша Земана, у Андрея Бабиша больший политический опыт. Это верно, но опыт с той политикой, которая импонирует Земану, то есть политикой разделения, хаоса, искажения фактов и лжи", - написал Павел.
https://ria.ru/20230114/vybory-1844913683.html
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в мире, андрей бабиш, милош земан, петр павел, чехия, нато
В мире, Андрей Бабиш, Милош Земан, Петр Павел, Чехия, НАТО
15:57 15.01.2023 (обновлено: 16:15 15.01.2023)
 
Земан прокомментировал результаты первого тура выборов президента Чехии

Глава Чехии Земан: в большинстве цивилизованных стран пост президента не занимают военные

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Чехии Милош Земан. Архивное фото
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ПРАГА, 15 янв – РИА Новости. В большинстве цивилизованных стран пост президента не занимают военные, заявил в воскресенье глава Чехии Милош Земан, комментируя первый тур президентских выборов в республике, по результатам которого во второй тур вышли экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и экс-премьер Андрей Бабиш.
В пятницу-субботу в Чехии состоялся первый тур выборов главы государства, явка в нем, по предварительным данным, составила около 68,24%. Экс-глава Военного комитета НАТО генерал армии в запасе Петр Павел получил 35,4% голосов избирателей и занял первое место, экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш с 34,99% занял второе место. Оба вышли во второй тур выборов, который состоится 27-28 января этого года.
Кандидат в президенты Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 23:12
Павел во втором туре выборов президента Чехии ждет от Бабиша "фолы и ложь"
"У Бабиша, несомненно, больший политический опыт, чем у Павела, в этом, бесспорно, его выгода. Другой факт, который я считаю важным, то, что в большинстве цивилизованных государств главой государства не является военный. Необходимо задуматься, почему это так. Ну, и третий факт – мне кажется смешным, наивным, даже ребяческим, когда постоянно повторяется (Павелом), что он не является правительственным кандидатом", - заявил Земан, выступая в телеэфире издания Blesk, добавив, что во втором туре он будет голосовать за Бабиша.
Бабиш в ходе предвыборной кампании перед первым туром постоянно называл своего соперника "правительственным кандидатом", хотя Павел дистанцировался от партий правящей коалиции, делая акцент на том, что является независимым кандидатом, не опирающимся на поддержку каких-либо партий или организаций.
По словам Земана, результаты первого тура выборов его не удивили. В адрес экс-премьера он заявил, что "хотя Бабиш мне и симпатичен, это не означает, что я буду хвалить каждый его недостаток". В частности, Земан отметил, что Бабиш слишком быстро говорит, а также, как показала его встреча со школьниками, не знает книги Ярослава Гашека о Швейке.
На критику Земана в свой адрес генерал Павел ответил в Twitter.
"По словам Милоша Земана, у Андрея Бабиша больший политический опыт. Это верно, но опыт с той политикой, которая импонирует Земану, то есть политикой разделения, хаоса, искажения фактов и лжи", - написал Павел.
Человек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 01:18
Процедура выборов президента Чехии
 
В миреАндрей БабишМилош ЗеманПетр ПавелЧехияНАТО
 
 
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