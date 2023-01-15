https://ria.ru/20230115/voyska-1845019611.html

Премьер Ирака не выдвинул сроков вывода американских войск из страны

Премьер Ирака не выдвинул сроков вывода американских войск из страны - РИА Новости, 15.01.2023

Премьер Ирака не выдвинул сроков вывода американских войск из страны

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани не выдвигает сроков вывода американских войск из страны, сообщает газета Wall Street Journal, которая взяла у него... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T16:35

2023-01-15T16:35

2023-01-15T16:36

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касем сулеймани

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани не выдвигает сроков вывода американских войск из страны, сообщает газета Wall Street Journal, которая взяла у него интервью. "Мы думаем, что нам нужны иностранные силы. На ликвидацию ИГИЛ* потребуется некоторое время", - приводит издание слова ас-Судани. При этом он отметил, что внутри Ирака "боевые подразделения" не нужны. Отмечается, что Вашингтон оказывает помощь Багдаду разведкой и в обучении военных. Согласно премьеру, в следующем месяце он планирует послать делегацию в американскую столицу на переговоры. Ас-Судани также отметил, что Ирак хотел бы установить с США такие же отношения, какие сложились у США с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива. Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции. В 2021 году глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что Вашингтон сохранит численность своих войск - 2,5 тысячи - в Ираке в обозримом будущем.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221208/irak-1837106434.html

https://ria.ru/20221123/udary-1833528514.html

ирак

сша

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в мире, касем сулеймани, ирак, сша, вашингтон (штат), корпус стражей исламской революции