16:35 15.01.2023 (обновлено: 16:36 15.01.2023)
Премьер Ирака не выдвинул сроков вывода американских войск из страны
Премьер ас-Судани: Ираку нужны иностранные силы для ликвидации террористов
© Фото : Tech. Sgt. Erik GudmundsonАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани не выдвигает сроков вывода американских войск из страны, сообщает газета Wall Street Journal, которая взяла у него интервью.
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Согласно премьеру, в следующем месяце он планирует послать делегацию в американскую столицу на переговоры.
Ас-Судани также отметил, что Ирак хотел бы установить с США такие же отношения, какие сложились у США с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива.
Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
В 2021 году глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что Вашингтон сохранит численность своих войск - 2,5 тысячи - в Ираке в обозримом будущем.
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