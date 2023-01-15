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Премьер Ирака не выдвинул сроков вывода американских войск из страны - РИА Новости, 15.01.2023
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Премьер Ирака не выдвинул сроков вывода американских войск из страны
Премьер Ирака не выдвинул сроков вывода американских войск из страны - РИА Новости, 15.01.2023
Премьер Ирака не выдвинул сроков вывода американских войск из страны
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани не выдвигает сроков вывода американских войск из страны, сообщает газета Wall Street Journal, которая взяла у него... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T16:35
2023-01-15T16:36
в мире
касем сулеймани
ирак
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вашингтон (штат)
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани не выдвигает сроков вывода американских войск из страны, сообщает газета Wall Street Journal, которая взяла у него интервью. "Мы думаем, что нам нужны иностранные силы. На ликвидацию ИГИЛ* потребуется некоторое время", - приводит издание слова ас-Судани. При этом он отметил, что внутри Ирака "боевые подразделения" не нужны. Отмечается, что Вашингтон оказывает помощь Багдаду разведкой и в обучении военных. Согласно премьеру, в следующем месяце он планирует послать делегацию в американскую столицу на переговоры. Ас-Судани также отметил, что Ирак хотел бы установить с США такие же отношения, какие сложились у США с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива. Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции. В 2021 году глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что Вашингтон сохранит численность своих войск - 2,5 тысячи - в Ираке в обозримом будущем.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, касем сулеймани, ирак, сша, вашингтон (штат), корпус стражей исламской революции
В мире, Касем Сулеймани, Ирак, США, Вашингтон (штат), Корпус стражей исламской революции
16:35 15.01.2023 (обновлено: 16:36 15.01.2023)
 
Премьер Ирака не выдвинул сроков вывода американских войск из страны

Премьер ас-Судани: Ираку нужны иностранные силы для ликвидации террористов

© Фото : Tech. Sgt. Erik GudmundsonАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : Tech. Sgt. Erik Gudmundson
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани не выдвигает сроков вывода американских войск из страны, сообщает газета Wall Street Journal, которая взяла у него интервью.
"Мы думаем, что нам нужны иностранные силы. На ликвидацию ИГИЛ* потребуется некоторое время", - приводит издание слова ас-Судани. При этом он отметил, что внутри Ирака "боевые подразделения" не нужны. Отмечается, что Вашингтон оказывает помощь Багдаду разведкой и в обучении военных.
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Согласно премьеру, в следующем месяце он планирует послать делегацию в американскую столицу на переговоры.
Ас-Судани также отметил, что Ирак хотел бы установить с США такие же отношения, какие сложились у США с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива.
Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
В 2021 году глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что Вашингтон сохранит численность своих войск - 2,5 тысячи - в Ираке в обозримом будущем.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреКасем СулейманиИракСШАВашингтон (штат)Корпус стражей исламской революции
 
 
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