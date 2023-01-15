Рейтинг@Mail.ru
В Британии опровергли сообщение СМИ о передаче вертолетов Apache Киеву - РИА Новости, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/vertolety-1845017388.html
В Британии опровергли сообщение СМИ о передаче вертолетов Apache Киеву
В Британии опровергли сообщение СМИ о передаче вертолетов Apache Киеву - РИА Новости, 15.01.2023
В Британии опровергли сообщение СМИ о передаче вертолетов Apache Киеву
Министерство обороны Великобритании опровергло сообщения СМИ о планах Лондона предоставить Украине военные вертолеты Apache, сообщила корреспондент телеканала... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T16:09
2023-01-15T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
россия
лондон
нато
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103210/63/1032106390_0:85:767:516_1920x0_80_0_0_73b5f3b8a78b1f83b83647f9d605cbe1.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании опровергло сообщения СМИ о планах Лондона предоставить Украине военные вертолеты Apache, сообщила корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс в Twitter.В воскресенье газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны написала, что Британия предоставит Украине до четырех военных вертолетов Apache после передачи ей танков Challenger 2. "Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна", — сообщила журналист. Сайт газеты уже удалил статью о вертолетах. Ранее офис британского премьер-министра Риши Сунака сообщил о планах передать Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели. Ведомство также заявило, что позднее Лондон намерен предоставить Киеву около 30 самоходных гаубиц AS90.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844986652.html
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844721264.html
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844621280.html
украина
россия
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103210/63/1032106390_0:13:767:588_1920x0_80_0_0_a4619b40b0854e96ce8ddeb0e8823b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, украина, россия, лондон, нато, великобритания, владимир путин, риши сунак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Лондон, НАТО, Великобритания, Владимир Путин, Риши Сунак
16:09 15.01.2023 (обновлено: 19:03 15.01.2023)
 
В Британии опровергли сообщение СМИ о передаче вертолетов Apache Киеву

Sky News: Минобороны Британии опровергло данные Mirror о передаче ВСУ вертолетов Apache

© Фото : Photo Courtesy of U.S. ArmyВертолет модели Apache
Вертолет модели Apache - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : Photo Courtesy of U.S. Army
Вертолет модели Apache. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании опровергло сообщения СМИ о планах Лондона предоставить Украине военные вертолеты Apache, сообщила корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс в Twitter.
В воскресенье газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны написала, что Британия предоставит Украине до четырех военных вертолетов Apache после передачи ей танков Challenger 2.
Украинский солдат возле Марьинки - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 13:07Специальная военная операция на Украине
В Германии не смогут исполнить главное желание Украины, пишет Bild
"Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна", — сообщила журналист.
Сайт газеты уже удалил статью о вертолетах.
Ранее офис британского премьер-министра Риши Сунака сообщил о планах передать Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели. Ведомство также заявило, что позднее Лондон намерен предоставить Киеву около 30 самоходных гаубиц AS90.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 18:34Специальная военная операция на Украине
В Госдуме заявили о новом черном рынке из-за поставок оружия Украине
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 13:53Специальная военная операция на Украине
СМИ: Запад спешит передать оружие Украине из-за боязни наступления России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровУкраинаРоссияЛондонНАТОВеликобританияВладимир ПутинРиши Сунак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала