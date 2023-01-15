https://ria.ru/20230115/vertolety-1845017388.html

В Британии опровергли сообщение СМИ о передаче вертолетов Apache Киеву

В Британии опровергли сообщение СМИ о передаче вертолетов Apache Киеву - РИА Новости, 15.01.2023

В Британии опровергли сообщение СМИ о передаче вертолетов Apache Киеву

Министерство обороны Великобритании опровергло сообщения СМИ о планах Лондона предоставить Украине военные вертолеты Apache, сообщила корреспондент телеканала... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T16:09

2023-01-15T16:09

2023-01-15T19:03

специальная военная операция на украине

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лондон

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании опровергло сообщения СМИ о планах Лондона предоставить Украине военные вертолеты Apache, сообщила корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс в Twitter.В воскресенье газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны написала, что Британия предоставит Украине до четырех военных вертолетов Apache после передачи ей танков Challenger 2. "Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна", — сообщила журналист. Сайт газеты уже удалил статью о вертолетах. Ранее офис британского премьер-министра Риши Сунака сообщил о планах передать Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели. Ведомство также заявило, что позднее Лондон намерен предоставить Киеву около 30 самоходных гаубиц AS90.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844986652.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844721264.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844621280.html

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