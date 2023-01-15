https://ria.ru/20230115/vengriya-1845000683.html

В Венгрии раскрыли детали проведения национальной консультации о санкциях

В Венгрии раскрыли детали проведения национальной консультации о санкциях - РИА Новости, 15.01.2023

В Венгрии раскрыли детали проведения национальной консультации о санкциях

Правительство Венгрии раскрыло детали результатов национальной консультации об антироссийских санкциях, где 97% из почти 1,4 миллиона участников высказались... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:25

2023-01-15T14:25

2023-01-15T14:27

в мире

россия

венгрия

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виктор орбан

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аэс "пакш"

европа

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БУДАПЕШТ, 15 янв - РИА Новости. Правительство Венгрии раскрыло детали результатов национальной консультации об антироссийских санкциях, где 97% из почти 1,4 миллиона участников высказались против ограничений. Ранее правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". По словам представителя кабмина, Будапешт рассчитывает, что в Брюсселе прислушаются к однозначным результатам консультации и предпримут меры по пересмотру санкционной политики, от которой страдает экономика Европы. Как свидетельствует статистика, опубликованная в аккаунте правительства Венгрии в Facebook*, "брюссельские санкции на нефть" не поддерживает 97,5% опрошенных. По 97,6% не согласны с санкциями, касающимися поставок газа, тепловыделяющих элементов для ядерных реакторов, и санкциями, вызвавшими рост цен на продукты питания. Среди принявших участие в консультации 97,4% не согласились с санкциями, связанными с поставкой сырья (угля, древесины из РФ - ред.), а 97,3% выступили против того, чтобы санкции были распространены на инвестиции в строительство АЭС "Пакш". Наконец, 96,3% участников не согласились с санкциями, повлекшими ограничения в сфере туризма. Общее число венгерских граждан, принявших участие в консультации, составило 1 389 000 человек. В правительстве отметили, что 84% отправили заполненные анкеты по почте, а 16% заполнили анкеты онлайн. Национальная консультация в Венгрии продлилась с 14 октября по 15 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальную консультацию, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230113/vengriya-1844645513.html

https://ria.ru/20230113/konflikt-1844563976.html

https://ria.ru/20230112/vengriya-1844273353.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, венгрия, будапешт, виктор орбан, евросоюз, аэс "пакш", европа, санкции в отношении россии