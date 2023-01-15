https://ria.ru/20230115/ukraina-1845022594.html

Пушков усомнился в планах Берлина поставлять танки Киеву

Пушков усомнился в планах Берлина поставлять танки Киеву - РИА Новости, 15.01.2023

Пушков усомнился в планах Берлина поставлять танки Киеву

Несмотря на давление со стороны США, власти Германии не хотят поставлять ВСУ танки Leopard, выразил мнение сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T16:55

2023-01-15T16:55

2023-01-15T17:26

в мире

алексей пушков

анджей дуда

саули ниинисте

германия

сша

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839966909_0:65:3031:1770_1920x0_80_0_0_96e1e73b2ca129eb3d6efc5304d6a019.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Несмотря на давление со стороны США, власти Германии не хотят поставлять ВСУ танки Leopard, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине танки Leopard. Глава Финляндии Саули Ниинисте также сообщил о готовности рассмотреть возможность участия в поставках этой боевой техники ВСУ, но их количество окажется небольшим.Начало поставок Украине танков немецкого производства требует разрешения Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме ФРГ, Польши и Финляндии танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, писали ранее финские СМИ.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844986652.html

германия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, алексей пушков, анджей дуда, саули ниинисте, германия, сша, украина, вооруженные силы украины, telegram, нато