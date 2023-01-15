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Пушков усомнился в планах Берлина поставлять танки Киеву - РИА Новости, 15.01.2023
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Пушков усомнился в планах Берлина поставлять танки Киеву
Пушков усомнился в планах Берлина поставлять танки Киеву - РИА Новости, 15.01.2023
Пушков усомнился в планах Берлина поставлять танки Киеву
Несмотря на давление со стороны США, власти Германии не хотят поставлять ВСУ танки Leopard, выразил мнение сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T16:55
2023-01-15T17:26
в мире
алексей пушков
анджей дуда
саули ниинисте
германия
сша
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Несмотря на давление со стороны США, власти Германии не хотят поставлять ВСУ танки Leopard, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине танки Leopard. Глава Финляндии Саули Ниинисте также сообщил о готовности рассмотреть возможность участия в поставках этой боевой техники ВСУ, но их количество окажется небольшим.Начало поставок Украине танков немецкого производства требует разрешения Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме ФРГ, Польши и Финляндии танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, писали ранее финские СМИ.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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в мире, алексей пушков, анджей дуда, саули ниинисте, германия, сша, украина, вооруженные силы украины, telegram, нато
В мире, Алексей Пушков, Анджей Дуда, Саули Ниинисте, Германия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Telegram, НАТО
16:55 15.01.2023 (обновлено: 17:26 15.01.2023)
 
Пушков усомнился в планах Берлина поставлять танки Киеву

Сенатор Алексей Пушков убежден, что Германия не хочет поставлять танки Украине

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Несмотря на давление со стороны США, власти Германии не хотят поставлять ВСУ танки Leopard, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.

"Германия, судя по всему, несмотря на неистовые усилия "зеленых", все же не горит желанием направлять "Леопарды" на Украину. Но после того как Минобороны США высказалось за такие поставки, давление на Берлин будет нарастать", — отметил он в Telegram.

На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине танки Leopard. Глава Финляндии Саули Ниинисте также сообщил о готовности рассмотреть возможность участия в поставках этой боевой техники ВСУ, но их количество окажется небольшим.
Начало поставок Украине танков немецкого производства требует разрешения Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме ФРГ, Польши и Финляндии танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, писали ранее финские СМИ.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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Вчера, 13:07Специальная военная операция на Украине
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В миреАлексей ПушковАнджей ДудаСаули НиинистеГерманияСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныTelegramНАТО
 
 
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