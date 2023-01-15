16:55 15.01.2023 (обновлено: 17:26 15.01.2023)
Пушков усомнился в планах Берлина поставлять танки Киеву
Сенатор Алексей Пушков убежден, что Германия не хочет поставлять танки Украине
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Несмотря на давление со стороны США, власти Германии не хотят поставлять ВСУ танки Leopard, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.
"Германия, судя по всему, несмотря на неистовые усилия "зеленых", все же не горит желанием направлять "Леопарды" на Украину. Но после того как Минобороны США высказалось за такие поставки, давление на Берлин будет нарастать", — отметил он в Telegram.
На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине танки Leopard. Глава Финляндии Саули Ниинисте также сообщил о готовности рассмотреть возможность участия в поставках этой боевой техники ВСУ, но их количество окажется небольшим.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.