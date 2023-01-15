https://ria.ru/20230115/ukraina-1845009069.html

"Ради чего это все?" Киевский историк раскрыл смысл существования Украины

"Ради чего это все?" Киевский историк раскрыл смысл существования Украины - РИА Новости, 15.01.2023

"Ради чего это все?" Киевский историк раскрыл смысл существования Украины

Главная ценность Украины как государства и смысл ее существования заключены в идее, что украинцы — это "сплав 37 цивилизаций от киммерийцев до Советского... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T15:17

2023-01-15T15:17

2023-01-15T17:37

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Главная ценность Украины как государства и смысл ее существования заключены в идее, что украинцы — это "сплав 37 цивилизаций от киммерийцев до Советского Союза", заявил на собственном Youtube-канале киевский историк и телеведущий Даниил Яневский."Для чего существует украинское государство? Не для смертельной опасности. Какие ценности? Ради чего погибло под сто тысяч украинских солдат и еще погибнет? За что? За то, что у нас тридцать семь цивилизаций. Украина — цивилизационный синтез. За это", — утверждает он.По его мнению, ни одна страна в Европе "не может похвастаться такой историей".В мае прошлого года постпред России при ООН Василий Небензя в Совете Безопасности организации рассказал об образовательных программах современной Украины, ссылаясь на украинские учебники по географии и истории. Там, например, сказано, что предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины, становление украинского народа насчитывает 140 тысяч лет, а само украинское государство как колыбель мировой цивилизации, по подсчетам киевских ученых, существует более 7,5 тысячи лет.Один из авторов этой учебной программы историк Валерий Бебик в 2015 году был назначен временным председателем общественного совета при Министерстве информационной политики Украины.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

https://ria.ru/20230106/front-1843192784.html

украина

россия

европа

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

василий небензя, украина, россия, европа, оон, в мире