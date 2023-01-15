15:17 15.01.2023 (обновлено: 17:37 15.01.2023)
"Ради чего это все?" Киевский историк раскрыл смысл существования Украины
Киевский историк Яневский назвал украинцев синтезом 37 цивилизаций
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Главная ценность Украины как государства и смысл ее существования заключены в идее, что украинцы — это "сплав 37 цивилизаций от киммерийцев до Советского Союза", заявил на собственном Youtube-канале киевский историк и телеведущий Даниил Яневский.
"Для чего существует украинское государство? Не для смертельной опасности. Какие ценности? Ради чего погибло под сто тысяч украинских солдат и еще погибнет? За что? За то, что у нас тридцать семь цивилизаций. Украина — цивилизационный синтез. За это", — утверждает он.
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По его мнению, ни одна страна в Европе "не может похвастаться такой историей".
В мае прошлого года постпред России при ООН Василий Небензя в Совете Безопасности организации рассказал об образовательных программах современной Украины, ссылаясь на украинские учебники по географии и истории. Там, например, сказано, что предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины, становление украинского народа насчитывает 140 тысяч лет, а само украинское государство как колыбель мировой цивилизации, по подсчетам киевских ученых, существует более 7,5 тысячи лет.
Один из авторов этой учебной программы историк Валерий Бебик в 2015 году был назначен временным председателем общественного совета при Министерстве информационной политики Украины.
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