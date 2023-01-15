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Мэр Днепропетровска оскорбил Арестовича после его слов о действиях ПВО - РИА Новости, 15.01.2023
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Мэр Днепропетровска оскорбил Арестовича после его слов о действиях ПВО
Мэр Днепропетровска оскорбил Арестовича после его слов о действиях ПВО - РИА Новости, 15.01.2023
Мэр Днепропетровска оскорбил Арестовича после его слов о действиях ПВО
Мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбил советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича после его слов о причинах обрушения... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:15
2023-01-15T14:15
в мире
алексей арестович
борис филатов
днепропетровск
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбил советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича после его слов о причинах обрушения подъезда жилого дома в городе. "Я с первого дня войны говорил, что Арестович - самовлюбленный скот и помойный рот", — написал он в Telegram-канале. Он добавил, что в офисе Зеленского "на него явно кто-то делает ставку". Филатов отметил, что СБУ и контрразведка "обязаны реагировать" на подобные заявления. Ранее Арестович заявил, что ракету, которая разрушила подъезд многоэтажки в Днепропетровске, сбила украинская система ПВО. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844937498.html
https://ria.ru/20230111/arestovich-1844016919.html
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в мире, алексей арестович , борис филатов, днепропетровск, украина, служба безопасности украины
В мире, Алексей Арестович , Борис Филатов, Днепропетровск, Украина, Служба безопасности Украины
14:15 15.01.2023
 
Мэр Днепропетровска оскорбил Арестовича после его слов о действиях ПВО

Мэр Днепропетровска Филатов оскорбил Арестовича и призвал СБУ проверить его

© Фото : Дніпропетровська міська радаБорис Филатов
Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : Дніпропетровська міська рада
Борис Филатов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбил советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича после его слов о причинах обрушения подъезда жилого дома в городе.

"Я с первого дня войны говорил, что Арестович - самовлюбленный скот и помойный рот", — написал он в Telegram-канале.
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Он добавил, что в офисе Зеленского "на него явно кто-то делает ставку". Филатов отметил, что СБУ и контрразведка "обязаны реагировать" на подобные заявления.

Ранее Арестович заявил, что ракету, которая разрушила подъезд многоэтажки в Днепропетровске, сбила украинская система ПВО.

Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Военнослужащие ВСУ везут раненого солдата - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 01:49Специальная военная операция на Украине
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В миреАлексей АрестовичБорис ФилатовДнепропетровскУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
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