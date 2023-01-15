https://ria.ru/20230115/ukraina-1844998534.html

Мэр Днепропетровска оскорбил Арестовича после его слов о действиях ПВО

Мэр Днепропетровска оскорбил Арестовича после его слов о действиях ПВО - РИА Новости, 15.01.2023

Мэр Днепропетровска оскорбил Арестовича после его слов о действиях ПВО

Мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбил советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича после его слов о причинах обрушения... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:15

2023-01-15T14:15

2023-01-15T14:15

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов оскорбил советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича после его слов о причинах обрушения подъезда жилого дома в городе. "Я с первого дня войны говорил, что Арестович - самовлюбленный скот и помойный рот", — написал он в Telegram-канале. Он добавил, что в офисе Зеленского "на него явно кто-то делает ставку". Филатов отметил, что СБУ и контрразведка "обязаны реагировать" на подобные заявления. Ранее Арестович заявил, что ракету, которая разрушила подъезд многоэтажки в Днепропетровске, сбила украинская система ПВО. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844937498.html

https://ria.ru/20230111/arestovich-1844016919.html

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