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В Германии не смогут исполнить главное желание Украины, пишет Bild - РИА Новости, 15.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844986652.html
В Германии не смогут исполнить главное желание Украины, пишет Bild
В Германии не смогут исполнить главное желание Украины, пишет Bild - РИА Новости, 15.01.2023
В Германии не смогут исполнить главное желание Украины, пишет Bild
Германия не сможет поставить Украине танки Leopard в этом году, заявил в интервью изданию Bild глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T13:07
2023-01-15T14:15
в мире
анджей дуда
саули ниинисте
германия
украина
польша
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Германия не сможет поставить Украине танки Leopard в этом году, заявил в интервью изданию Bild глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер.По словам Паппергера, в арсеналах концерна есть 22 танка Leopard 2, которые могли бы быть подготовлены для Украины, но компания не может начать ремонт без госзаказа, поскольку затраты составят несколько сотен миллионов евро."Rheinmetall не может финансировать это заранее", — сказал он.На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине танки Leopard. Глава Финляндии Саули Ниинисте также сообщил о готовности рассмотреть возможность участия в поставках этой боевой техники ВСУ, но их количество окажется небольшим.Начало поставок Украине танков немецкого производства требует разрешения Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме ФРГ, Польши и Финляндии танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, писали ранее финские СМИ.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844936003.html
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в мире, анджей дуда, саули ниинисте, германия, украина, польша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Анджей Дуда, Саули Ниинисте, Германия, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
13:07 15.01.2023 (обновлено: 14:15 15.01.2023)
 
В Германии не смогут исполнить главное желание Украины, пишет Bild

Глава Rheinmetall Паппергер: Германия не сможет передать ВСУ танки Leopard 2 в 2023 году

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат возле Марьинки
Украинский солдат возле Марьинки - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат возле Марьинки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Германия не сможет поставить Украине танки Leopard в этом году, заявил в интервью изданию Bild глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

"Мы работаем над каждым танком около года. Машины не только перекрашиваются, но и переоборудуются для использования в условиях войны. Их полностью разбирают, затем восстанавливают. Это означает, что даже если решение о передаче танков ВСУ будет принято завтра, поставка не сможет начаться до следующего года", — пояснил он.

По словам Паппергера, в арсеналах концерна есть 22 танка Leopard 2, которые могли бы быть подготовлены для Украины, но компания не может начать ремонт без госзаказа, поскольку затраты составят несколько сотен миллионов евро.
"Rheinmetall не может финансировать это заранее", — сказал он.
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Начало поставок Украине танков немецкого производства требует разрешения Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме ФРГ, Польши и Финляндии танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, писали ранее финские СМИ.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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