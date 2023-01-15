https://ria.ru/20230115/ukraina-1844957509.html
Британский политик пришел в ярость из-за решения Сунака по Украине
Британский политик пришел в ярость из-за решения Сунака по Украине - РИА Новости, 15.01.2023
Британский политик пришел в ярость из-за решения Сунака по Украине
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершает ошибку, отправляя танки Challenger 2 на Украину, заявил лидер партии "Наследие" Дэвид Картен на своей... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T11:35
2023-01-15T11:35
2023-01-15T14:13
в мире
риши сунак
украина
великобритания
россия
нато
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dbd820ef87a81f1d1a23fc66e0c7cbf6.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершает ошибку, отправляя танки Challenger 2 на Украину, заявил лидер партии "Наследие" Дэвид Картен на своей странице в Twitter."Правительство Великобритании должно добиться деэскалации конфликта, а не продлевать его, поддерживая коррумпированный, кишащий нацистами режим Зеленского", — написал он.Ранее в воскресенье офис Сунака сообщил о планах передать Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели. Ведомство также заявило, что позднее Лондон намерен предоставить Киеву около 30 самоходных гаубиц AS90.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз говорила, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844936003.html
https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_5993270331875d1f3eec9c5dea6c87a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, украина, великобритания, россия, нато
В мире, Риши Сунак, Украина, Великобритания, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине
11:35 15.01.2023 (обновлено: 14:13 15.01.2023)
Британский политик пришел в ярость из-за решения Сунака по Украине
Британский политик Куртен назвал решение Сунака передать танки Challenger 2 ВСУ ошибкой