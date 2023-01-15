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Британский политик пришел в ярость из-за решения Сунака по Украине - РИА Новости, 15.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844957509.html
Британский политик пришел в ярость из-за решения Сунака по Украине
Британский политик пришел в ярость из-за решения Сунака по Украине - РИА Новости, 15.01.2023
Британский политик пришел в ярость из-за решения Сунака по Украине
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершает ошибку, отправляя танки Challenger 2 на Украину, заявил лидер партии "Наследие" Дэвид Картен на своей... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T11:35
2023-01-15T14:13
в мире
риши сунак
украина
великобритания
россия
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершает ошибку, отправляя танки Challenger 2 на Украину, заявил лидер партии "Наследие" Дэвид Картен на своей странице в Twitter."Правительство Великобритании должно добиться деэскалации конфликта, а не продлевать его, поддерживая коррумпированный, кишащий нацистами режим Зеленского", — написал он.Ранее в воскресенье офис Сунака сообщил о планах передать Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели. Ведомство также заявило, что позднее Лондон намерен предоставить Киеву около 30 самоходных гаубиц AS90.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз говорила, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844936003.html
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в мире, риши сунак, украина, великобритания, россия, нато
В мире, Риши Сунак, Украина, Великобритания, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине
11:35 15.01.2023 (обновлено: 14:13 15.01.2023)
 
Британский политик пришел в ярость из-за решения Сунака по Украине

Британский политик Куртен назвал решение Сунака передать танки Challenger 2 ВСУ ошибкой

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершает ошибку, отправляя танки Challenger 2 на Украину, заявил лидер партии "Наследие" Дэвид Картен на своей странице в Twitter.
"Правительство Великобритании должно добиться деэскалации конфликта, а не продлевать его, поддерживая коррумпированный, кишащий нацистами режим Зеленского", — написал он.
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 09:12
WSJ раскрыла, как Украина подставляет Запад
Ранее в воскресенье офис Сунака сообщил о планах передать Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели. Ведомство также заявило, что позднее Лондон намерен предоставить Киеву около 30 самоходных гаубиц AS90.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз говорила, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРиши СунакУкраинаВеликобританияРоссияНАТО
 
 
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