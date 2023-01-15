https://ria.ru/20230115/ukraina-1844957509.html

Британский политик пришел в ярость из-за решения Сунака по Украине

Британский политик пришел в ярость из-за решения Сунака по Украине - РИА Новости, 15.01.2023

Британский политик пришел в ярость из-за решения Сунака по Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершает ошибку, отправляя танки Challenger 2 на Украину, заявил лидер партии "Наследие" Дэвид Картен на своей... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T11:35

2023-01-15T11:35

2023-01-15T14:13

в мире

риши сунак

украина

великобритания

россия

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершает ошибку, отправляя танки Challenger 2 на Украину, заявил лидер партии "Наследие" Дэвид Картен на своей странице в Twitter."Правительство Великобритании должно добиться деэскалации конфликта, а не продлевать его, поддерживая коррумпированный, кишащий нацистами режим Зеленского", — написал он.Ранее в воскресенье офис Сунака сообщил о планах передать Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели. Ведомство также заявило, что позднее Лондон намерен предоставить Киеву около 30 самоходных гаубиц AS90.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз говорила, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844936003.html

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, риши сунак, украина, великобритания, россия, нато