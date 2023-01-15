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В Болгарии предложили неожиданную альтернативу танкам Leopard для Украины - РИА Новости, 15.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844937498.html
В Болгарии предложили неожиданную альтернативу танкам Leopard для Украины
В Болгарии предложили неожиданную альтернативу танкам Leopard для Украины - РИА Новости, 15.01.2023
В Болгарии предложили неожиданную альтернативу танкам Leopard для Украины
Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к другим странам поставлять танки ВСУ."У нас в зоопарке в... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T09:19
2023-01-15T14:21
в мире
украина
киев
польша
анджей дуда
гитанас науседа
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к другим странам поставлять танки ВСУ."У нас в зоопарке в Бургасе два леопарда, четыре козы и три фазана. Пусть Народное собрание проголосует за их отправку!" — сыронизировал комментатор. "Спасение людей не входит в планы НАТО. Конфликт нужно периодически поддерживать, поскольку на Западе на этом делают большие деньги и украинцы навсегда будут им должны по кредитам", — отметил другой. "Они должны спросить своих избирателей, прежде чем отправлять что-то, чтобы пожертвовать кому-то &lt;...&gt; в конце концов, это деньги налогоплательщиков", — добавил третий. "Что бы они ни отправили, это станет ломом", — поделился мнением еще один пользователь. "Этот Зеленский напоминает мне сельского глашатая или коммунистического агитатора", — подытожили читатели.На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава поставит Киеву танки Leopard, а его литовский коллега Гитанас Науседа пообещал Украине противовоздушное вооружение и боеприпасы. Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил, что этот шаг может подтолкнуть и другие страны пойти по стопам Польши и Литвы. Кроме того, офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака анонсировал передачу Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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в мире, украина, киев, польша, анджей дуда, гитанас науседа, владимир зеленский, вооруженные силы украины, болгария, нато
В мире, Украина, Киев, Польша, Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Болгария, НАТО
09:19 15.01.2023 (обновлено: 14:21 15.01.2023)
 
В Болгарии предложили неожиданную альтернативу танкам Leopard для Украины

Читатели "Факти" предложили передать ВСУ коз вместо танков Leopard

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к другим странам поставлять танки ВСУ.

"У нас в зоопарке в Бургасе два леопарда, четыре козы и три фазана. Пусть Народное собрание проголосует за их отправку!" — сыронизировал комментатор.
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"Они выжидают момент". Что происходит на фронтах военной спецоперации
"Спасение людей не входит в планы НАТО. Конфликт нужно периодически поддерживать, поскольку на Западе на этом делают большие деньги и украинцы навсегда будут им должны по кредитам", — отметил другой.
"Они должны спросить своих избирателей, прежде чем отправлять что-то, чтобы пожертвовать кому-то <...> в конце концов, это деньги налогоплательщиков", — добавил третий.
"Что бы они ни отправили, это станет ломом", — поделился мнением еще один пользователь.
"Этот Зеленский напоминает мне сельского глашатая или коммунистического агитатора", — подытожили читатели.
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14 января, 08:00
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На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава поставит Киеву танки Leopard, а его литовский коллега Гитанас Науседа пообещал Украине противовоздушное вооружение и боеприпасы. Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил, что этот шаг может подтолкнуть и другие страны пойти по стопам Польши и Литвы.

Кроме того, офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака анонсировал передачу Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевПольшаАнджей ДудаГитанас НауседаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныБолгарияНАТО
 
 
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