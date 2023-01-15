https://ria.ru/20230115/ukraina-1844937498.html

В Болгарии предложили неожиданную альтернативу танкам Leopard для Украины

В Болгарии предложили неожиданную альтернативу танкам Leopard для Украины - РИА Новости, 15.01.2023

В Болгарии предложили неожиданную альтернативу танкам Leopard для Украины

Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к другим странам поставлять танки ВСУ."У нас в зоопарке в... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T09:19

2023-01-15T09:19

2023-01-15T14:21

в мире

украина

киев

польша

анджей дуда

гитанас науседа

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094243_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_640d9866455947e102518e7c82fe14bb.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к другим странам поставлять танки ВСУ."У нас в зоопарке в Бургасе два леопарда, четыре козы и три фазана. Пусть Народное собрание проголосует за их отправку!" — сыронизировал комментатор. "Спасение людей не входит в планы НАТО. Конфликт нужно периодически поддерживать, поскольку на Западе на этом делают большие деньги и украинцы навсегда будут им должны по кредитам", — отметил другой. "Они должны спросить своих избирателей, прежде чем отправлять что-то, чтобы пожертвовать кому-то <...> в конце концов, это деньги налогоплательщиков", — добавил третий. "Что бы они ни отправили, это станет ломом", — поделился мнением еще один пользователь. "Этот Зеленский напоминает мне сельского глашатая или коммунистического агитатора", — подытожили читатели.На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава поставит Киеву танки Leopard, а его литовский коллега Гитанас Науседа пообещал Украине противовоздушное вооружение и боеприпасы. Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил, что этот шаг может подтолкнуть и другие страны пойти по стопам Польши и Литвы. Кроме того, офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака анонсировал передачу Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

украина

киев

польша

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, польша, анджей дуда, гитанас науседа, владимир зеленский, вооруженные силы украины, болгария, нато