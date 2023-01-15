09:19 15.01.2023 (обновлено: 14:21 15.01.2023)
В Болгарии предложили неожиданную альтернативу танкам Leopard для Украины
Читатели "Факти" предложили передать ВСУ коз вместо танков Leopard
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к другим странам поставлять танки ВСУ.
"У нас в зоопарке в Бургасе два леопарда, четыре козы и три фазана. Пусть Народное собрание проголосует за их отправку!" — сыронизировал комментатор.
"У нас в зоопарке в Бургасе два леопарда, четыре козы и три фазана. Пусть Народное собрание проголосует за их отправку!" — сыронизировал комментатор.
"Спасение людей не входит в планы НАТО. Конфликт нужно периодически поддерживать, поскольку на Западе на этом делают большие деньги и украинцы навсегда будут им должны по кредитам", — отметил другой.
"Они должны спросить своих избирателей, прежде чем отправлять что-то, чтобы пожертвовать кому-то <...> в конце концов, это деньги налогоплательщиков", — добавил третий.
"Что бы они ни отправили, это станет ломом", — поделился мнением еще один пользователь.
"Этот Зеленский напоминает мне сельского глашатая или коммунистического агитатора", — подытожили читатели.
14 января, 08:00Европа идет воевать с Россией
На этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава поставит Киеву танки Leopard, а его литовский коллега Гитанас Науседа пообещал Украине противовоздушное вооружение и боеприпасы. Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил, что этот шаг может подтолкнуть и другие страны пойти по стопам Польши и Литвы.
Кроме того, офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака анонсировал передачу Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Кроме того, офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака анонсировал передачу Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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