09:12 15.01.2023 (обновлено: 13:28 15.01.2023)
WSJ раскрыла, как Украина подставляет Запад
The Wall Street Journal: украинская армия оставляет США и Европу без боеприпасов
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Из-за военной помощи Украине западные страны рискуют остаться без боеприпасов, тогда как Россия расширит производство, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов.
"Украинская армия расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят. При таком темпе Киев может сократить американские и европейские резервы до критического уровня уже летом или осенью", — отмечают в издании.
При этом, говорится в статье, Россия, наоборот, начнет активно работать над увеличением производства вооружений.
"США и Европа вкладывают средства в новые линии производства, но маловероятно, что до следующего года это привнесет большие изменения, создавая потенциально опасный разрыв между огневой мощью России и Украины во второй половине 2023 года", — предупредили эксперты.
14 января, 08:00Европа идет воевать с Россией
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.