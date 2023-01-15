https://ria.ru/20230115/ukraina-1844936003.html

WSJ раскрыла, как Украина подставляет Запад

WSJ раскрыла, как Украина подставляет Запад - РИА Новости, 15.01.2023

WSJ раскрыла, как Украина подставляет Запад

Из-за военной помощи Украине западные страны рискуют остаться без боеприпасов, тогда как Россия расширит производство, пишет The Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T09:12

2023-01-15T09:12

2023-01-15T13:28

владимир путин

россия

украина

нато

сша

политика

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Из-за военной помощи Украине западные страны рискуют остаться без боеприпасов, тогда как Россия расширит производство, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов.При этом, говорится в статье, Россия, наоборот, начнет активно работать над увеличением производства вооружений."США и Европа вкладывают средства в новые линии производства, но маловероятно, что до следующего года это привнесет большие изменения, создавая потенциально опасный разрыв между огневой мощью России и Украины во второй половине 2023 года", — предупредили эксперты.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

https://ria.ru/20230114/yaponiya-1844741676.html

россия

украина

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, украина, нато, сша, политика