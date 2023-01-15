https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

Киев делает ставку на бандеровский гитлерюгенд

Киев делает ставку на бандеровский гитлерюгенд - РИА Новости, 15.01.2023

Киев делает ставку на бандеровский гитлерюгенд

В конце 1941 года, когда конца-края войне не было видно, прозвучала песня "Давай закурим, товарищ, по одной", исполненная веры в то, что настанет час, РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T08:00

2023-01-15T08:00

2023-01-15T15:30

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В конце 1941 года, когда конца-края войне не было видно, прозвучала песня "Давай закурим, товарищ, по одной", исполненная веры в то, что настанет час,"Когда не будет фашистов и в поминеИ к своим любимым мы придем опять".И тогда же говорили, что русские дважды брали Берлин — возьмут и в третий раз. Так что разговоры о том, что будет после СВО, имеют право на существование. Если кампания ведется ради какого-то существенного геополитического переустройства, естественно поразмышлять над тем, что и как будет перестроено.И в первую очередь речь идет о бывшей УССР, чья тридцатилетняя незалежность явила печальный урок миру: как можно, стартуя с очень неплохих позиций, утратить все полимеры и превратиться в абсолютную руину.Многие размышления о послевоенной Украине откровенно пессимистичны. Не столько даже по причине ее катастрофических достижений (причем даже еще до начала СВО) в области промышленности, социальной сферы, народонаселения, etc., сколько потому, что создан ужасный задел на будущее. Новые поколения, подвергающиеся все более усиленной украинизации, — можно ли ждать от них какой-то социабельности?Было принято смеяться (или плакать) над украинскими учебниками. Действительно, арийская физика, а равно арийская история там были представлены во всей красе. Способность к критическому мышлению (и даже к какому бы то ни было мышлению) у прошедших такую школу была существенно понижена. Но это еще было полбеды.Парамилитарное обучение несовершеннолетних в специальных лагерях откровенно напоминало аналогичное воспитание питомцев гитлерюгенда. Тактические занятия, хождение с факелами и портретами Бандеры, хоровое скандирование речовок про москаляку и гиляку — подготовка юных штурмовиков была поставлена на поток.Аналогичная подготовка юношества в Третьем рейхе вселяла в вождей НСДАП надежду, что даже при поражении Германии соответствующим образом обученные молодые люди станут вервольфами (оборотнями) и земля будет гореть под ногами представителей Объединенных Наций. Подобные опасения высказываются и насчет послевоенной Украины. Если дивчины и парубки станут вовкулаками и развяжут террор против "оккупантов" и населения, лояльного им, умиротворение Украины будет весьма затруднено.В 1945 году союзники (преимущественно западные) всерьез боялись вервольфов, которые мерещились им на каждом шагу. Однако их ожидал приятный сюрприз. Когда Германия была повержена и настал "час нуль", охотников драться и умирать за великогерманскую идею не обнаружилось.Более того. Когда Германия не погибла, но явила миру экономическое чудо, кто вытянул на своих плечах хозяйственное возрождение, кто вышел строить? То самое поколение гитлерюгенда. Его готовили к смертной битве с врагами рейха, а оно сгодилось — и еще как сгодилось! — для послевоенного мирного строительства.Лет тридцать назад я зашел выпить кофе в буфет на франкфуртском вокзале и мог наблюдать, как пожилая буфетчица изгоняла из помещения вокзального ханыгу (скорее, даже нарколыгу вроде В. А. Зеленского) с криками: Weg! Man muss arbeiten! ("Вон! Работать нужно!"). Фрау было под шестьдесят, то есть в 1945-м ей было лет 16, она прошла вместе с Германией всю долину слез. А теперь бездельных попрошаек поучала.Это была уже уходящая натура, знакомые немцы отмечали, что поколения, идущие на смену, уже не столь тверды в старонемецких трудовых добродетелях. Да и в самом деле: та франкфуртская буфетчица и зеленая активистка Анналена Бербок как будто принадлежат к разным народам. Тем не менее трудового и созидательного начала немцам хватило на полвека после войны. Случись такое преображение на пятьдесят лет с сегодняшними юными бандеровцами — чего еще желать?Конечно, Украина — не вполне Германия. Президент Л. Д. Кучма даже может об этом очередную книгу написать. Да и с вовкулаками из ОУН/УПА* на Западной Украине были серьезные проблемы как минимум десять лет после окончания войны. Хотя здесь, возможно, дело было не столько в идейной твердости молодого поколения (как и у прибалтийских "лесных братьев"), сколько в поставках извне оружия и снаряжения. Без чего самые героические герои Украины вряд ли смогли бы держаться десять лет. Тогда как у немецких вервольфов таких поставок не было — отчего не было и вервольфов.Но, во всяком случае, безоговорочно считать, что юное поколение Украины испорчено навсегда и никакого добра там не дождешься в принципе, все же было бы опрометчиво. Юное поколение немцев портили с неменьшим рвением, но, как выяснилось, все же не вполне испортили.И опять же надо помнить слова кинематографического папаши Мюллера: "Тем, кому сейчас десять, мы не нужны — ни мы, ни наши идеи; они нам не простят голода и бомбежек". Это обнадеживает. Возможно, и великий укрофюрер Зеленский — или светлый образ его — им тоже окажется без надобности.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html

https://ria.ru/20230109/novosti-1843534815.html

https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842761145.html

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