https://ria.ru/20230115/ucheniya-1845043705.html

В Минске сообщили подробности ближайших летных учений России и Белоруссии

В Минске сообщили подробности ближайших летных учений России и Белоруссии - РИА Новости, 15.01.2023

В Минске сообщили подробности ближайших летных учений России и Белоруссии

Запланированные на следующую неделю белорусско-российские летные учения носят оборонительный характер, будут отрабатываться разведка, отражение нападения,... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T19:50

2023-01-15T19:50

2023-01-15T20:08

безопасность

белоруссия

россия

минск

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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Запланированные на следующую неделю белорусско-российские летные учения носят оборонительный характер, будут отрабатываться разведка, отражение нападения, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко.Ранее пресс-служба белорусского минобороны заявила, что с 16 января по 1 февраля пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями Вооруженных сил РФ и Белоруссии. Для этого, как отметили в ведомстве, в Белоруссию прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных сил РФ."Говоря о самих учениях, это будет комплекс мероприятий по подготовке нашей и российской авиации по выполнению соответствующих боевых задач. Для проведения учения будут задействованы аэродромы и полигоны на территории Республики Беларусь, где плечом к плечу или крылом к крылу будут действовать авиационные воинские части и наших, и российских подразделений", - сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.Он подчеркнул, что "учения носят исключительно оборонительный характер, будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций". "Поэтому здесь нет ничего такого, что можно было бы изобразить в виде подтекста. Это учения по подготовке и слетанности наших совместных подразделений, которые проводятся в плановом порядке. Поэтому вся истерия – это всего лишь надуманный шаг, чтобы лишний раз привлечь внимание к несуществующей проблеме", - подчеркнул Муравейко.

https://ria.ru/20221219/ucheniya-1839855017.html

https://ria.ru/20230113/ucheniya-1844593445.html

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безопасность, белоруссия, россия, минск