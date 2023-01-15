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В Минске сообщили подробности ближайших летных учений России и Белоруссии - РИА Новости, 15.01.2023
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В Минске сообщили подробности ближайших летных учений России и Белоруссии
В Минске сообщили подробности ближайших летных учений России и Белоруссии - РИА Новости, 15.01.2023
В Минске сообщили подробности ближайших летных учений России и Белоруссии
Запланированные на следующую неделю белорусско-российские летные учения носят оборонительный характер, будут отрабатываться разведка, отражение нападения,... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T19:50
2023-01-15T20:08
безопасность
белоруссия
россия
минск
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Запланированные на следующую неделю белорусско-российские летные учения носят оборонительный характер, будут отрабатываться разведка, отражение нападения, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко.Ранее пресс-служба белорусского минобороны заявила, что с 16 января по 1 февраля пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями Вооруженных сил РФ и Белоруссии. Для этого, как отметили в ведомстве, в Белоруссию прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных сил РФ."Говоря о самих учениях, это будет комплекс мероприятий по подготовке нашей и российской авиации по выполнению соответствующих боевых задач. Для проведения учения будут задействованы аэродромы и полигоны на территории Республики Беларусь, где плечом к плечу или крылом к крылу будут действовать авиационные воинские части и наших, и российских подразделений", - сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.Он подчеркнул, что "учения носят исключительно оборонительный характер, будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций". "Поэтому здесь нет ничего такого, что можно было бы изобразить в виде подтекста. Это учения по подготовке и слетанности наших совместных подразделений, которые проводятся в плановом порядке. Поэтому вся истерия – это всего лишь надуманный шаг, чтобы лишний раз привлечь внимание к несуществующей проблеме", - подчеркнул Муравейко.
https://ria.ru/20221219/ucheniya-1839855017.html
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безопасность, белоруссия, россия, минск
Безопасность, Белоруссия, Россия, Минск
19:50 15.01.2023 (обновлено: 20:08 15.01.2023)
 
В Минске сообщили подробности ближайших летных учений России и Белоруссии

Совбез Белоруссии: летные учения Москвы и Минска будут носить оборонительный характер

© Фото : ПАО "ОАК"/TelegramСамолеты пятого поколения Су-57
Самолеты пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram
Самолеты пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Запланированные на следующую неделю белорусско-российские летные учения носят оборонительный характер, будут отрабатываться разведка, отражение нападения, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко.
Ранее пресс-служба белорусского минобороны заявила, что с 16 января по 1 февраля пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями Вооруженных сил РФ и Белоруссии. Для этого, как отметили в ведомстве, в Белоруссию прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных сил РФ.
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"Говоря о самих учениях, это будет комплекс мероприятий по подготовке нашей и российской авиации по выполнению соответствующих боевых задач. Для проведения учения будут задействованы аэродромы и полигоны на территории Республики Беларусь, где плечом к плечу или крылом к крылу будут действовать авиационные воинские части и наших, и российских подразделений", - сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.
Он подчеркнул, что "учения носят исключительно оборонительный характер, будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций". "Поэтому здесь нет ничего такого, что можно было бы изобразить в виде подтекста. Это учения по подготовке и слетанности наших совместных подразделений, которые проводятся в плановом порядке. Поэтому вся истерия – это всего лишь надуманный шаг, чтобы лишний раз привлечь внимание к несуществующей проблеме", - подчеркнул Муравейко.
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