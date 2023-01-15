https://ria.ru/20230115/traur-1845017573.html

Yeti Airlines приостановит рейсы из-за крушения самолета в Непале

Yeti Airlines приостановит рейсы из-за крушения самолета в Непале - РИА Новости, 15.01.2023

Yeti Airlines приостановит рейсы из-за крушения самолета в Непале

Авиакомпания Yeti Airlines, чей самолет разбился в воскресенье в Непале, приостановит в понедельник выполнение регулярных рейсов в знак скорби по погибшим. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T16:11

2023-01-15T16:11

2023-01-15T16:11

в мире

непал

катманду

россия

крушение пассажирского самолета в непале

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845007940_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_7d3f5d19036c761a433ae87c784c2ad1.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Авиакомпания Yeti Airlines, чей самолет разбился в воскресенье в Непале, приостановит в понедельник выполнение регулярных рейсов в знак скорби по погибшим. Там отметили, что продолжат аварийно-спасательные полеты. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.

https://ria.ru/20230115/nepal-1845000146.html

https://ria.ru/20230115/soboleznovaniya-1844962321.html

непал

катманду

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал, катманду, россия, крушение пассажирского самолета в непале