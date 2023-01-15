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Yeti Airlines приостановит рейсы из-за крушения самолета в Непале
Yeti Airlines приостановит рейсы из-за крушения самолета в Непале - РИА Новости, 15.01.2023
Yeti Airlines приостановит рейсы из-за крушения самолета в Непале
Авиакомпания Yeti Airlines, чей самолет разбился в воскресенье в Непале, приостановит в понедельник выполнение регулярных рейсов в знак скорби по погибшим. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T16:11
2023-01-15T16:11
2023-01-15T16:11
в мире
непал
катманду
россия
крушение пассажирского самолета в непале
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Авиакомпания Yeti Airlines, чей самолет разбился в воскресенье в Непале, приостановит в понедельник выполнение регулярных рейсов в знак скорби по погибшим. Там отметили, что продолжат аварийно-спасательные полеты. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.
https://ria.ru/20230115/nepal-1845000146.html
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в мире, непал, катманду, россия, крушение пассажирского самолета в непале
В мире, Непал, Катманду, Россия, Крушение пассажирского самолета в Непале
Yeti Airlines приостановит рейсы из-за крушения самолета в Непале
Yeti Airlines в знак траура по погибшим в Непале приостановит все рейсы в понедельник