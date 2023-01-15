https://ria.ru/20230115/tela-1845059355.html
Найденные в Обнинске тела мужчины и женщины были расчленены
Найденные в Обнинске тела мужчины и женщины были расчленены - РИА Новости, 15.01.2023
Найденные в Обнинске тела мужчины и женщины были расчленены
Найденные в канализационном колодце в Обнинске в Калужской области тела мужчины и женщины были расчленены, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T20:40
2023-01-15T20:40
2023-01-15T22:40
происшествия
обнинск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Найденные в канализационном колодце в Обнинске в Калужской области тела мужчины и женщины были расчленены, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Ранее в воскресенье в пресс-службе СУСК по Калужской области сообщили РИА Новости, что в канализационном колодце в Обнинске обнаружили тела неизвестных мужчины и женщины, возбуждено уголовное дело об убийстве. Там отметили, что личности погибших и обстоятельства преступления устанавливаются. "Тела расчленены", - сказал собеседник агентства. По данным СУСК по региону, к расследованию подключились следователи отдела по расследованию особо важных дел областного управления СК. "Назначены необходимые судебные экспертизы. Правоохранительные органы просят граждан, обладающих информацией по данному происшествию, сообщить об этом по телефону доверия следственного комитета", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230114/lyuk-1844914996.html
https://ria.ru/20220809/rabochie-1808247452.html
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РИА Новости
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происшествия, обнинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Обнинск, Следственный комитет России (СК РФ)
20:40 15.01.2023 (обновлено: 22:40 15.01.2023)
Найденные в Обнинске тела мужчины и женщины были расчленены
Источник: найденные в канализации в Обнинске тела мужчины и женщины были расчленены
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Найденные в канализационном колодце в Обнинске в Калужской области тела мужчины и женщины были расчленены, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Ранее в воскресенье в пресс-службе СУСК по Калужской области сообщили РИА Новости, что в канализационном колодце в Обнинске обнаружили тела неизвестных мужчины и женщины, возбуждено уголовное дело об убийстве. Там отметили, что личности погибших и обстоятельства преступления устанавливаются.
"Тела расчленены", - сказал собеседник агентства.
По данным СУСК по региону, к расследованию подключились следователи отдела по расследованию особо важных дел областного управления СК
.
"Назначены необходимые судебные экспертизы. Правоохранительные органы просят граждан, обладающих информацией по данному происшествию, сообщить об этом по телефону доверия следственного комитета", - говорится в сообщении.