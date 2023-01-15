https://ria.ru/20230115/svpd-1844922380.html

Британия может отказаться от СВПД после казни Акбари в Иране, пишут СМИ

Британия может отказаться от СВПД после казни Акбари в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2023

Британия может отказаться от СВПД после казни Акбари в Иране, пишут СМИ

Великобритания может перестать поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД или "ядерную сделку") после казни британско-иранского гражданина... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T03:53

2023-01-15T03:53

2023-01-15T12:42

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Великобритания может перестать поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД или "ядерную сделку") после казни британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране, сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве. "Великобритания пересматривает свою поддержку иранской ядерной сделки после казни британско-иранского гражданина", — говорится в сообщении. Как отмечают источники, Лондон пересматривает свою позицию, так как ситуация "существенно изменилась с начала переговорного процесса", в основном из-за Тегерана.Иранские СМИ в субботу сообщили о приведении в исполнение смертного приговора в отношении Алирезы Акбари, имевшего британско-иранское гражданство и приговоренного ранее к этой мере за шпионаж в пользу британских спецслужб. Ранее на этой неделе Британия призывала Иран отменить казнь Акбари. Глава Форин офиса Джеймс Клеверли на фоне казни в Иране британско-иранского гражданина заявил, что Лондон временно отозвал посла из Тегерана. Великобритания ввела санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018 года Штаты при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель Госдепа Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа 2022 года направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Тегерана на предложения и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа 2022 года получила ответ Вашингтона.

https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844465763.html

https://ria.ru/20230115/challenger-1844919950.html

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