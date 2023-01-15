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Британия может отказаться от СВПД после казни Акбари в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2023
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Британия может отказаться от СВПД после казни Акбари в Иране, пишут СМИ
Британия может отказаться от СВПД после казни Акбари в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2023
Британия может отказаться от СВПД после казни Акбари в Иране, пишут СМИ
Великобритания может перестать поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД или "ядерную сделку") после казни британско-иранского гражданина... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T03:53
2023-01-15T12:42
в мире
великобритания
иран
сша
дональд трамп
цены на нефть
джеймс клеверли
нед прайс
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Великобритания может перестать поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД или "ядерную сделку") после казни британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране, сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве. "Великобритания пересматривает свою поддержку иранской ядерной сделки после казни британско-иранского гражданина", — говорится в сообщении. Как отмечают источники, Лондон пересматривает свою позицию, так как ситуация "существенно изменилась с начала переговорного процесса", в основном из-за Тегерана.Иранские СМИ в субботу сообщили о приведении в исполнение смертного приговора в отношении Алирезы Акбари, имевшего британско-иранское гражданство и приговоренного ранее к этой мере за шпионаж в пользу британских спецслужб. Ранее на этой неделе Британия призывала Иран отменить казнь Акбари. Глава Форин офиса Джеймс Клеверли на фоне казни в Иране британско-иранского гражданина заявил, что Лондон временно отозвал посла из Тегерана. Великобритания ввела санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018 года Штаты при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель Госдепа Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа 2022 года направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Тегерана на предложения и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа 2022 года получила ответ Вашингтона.
https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844465763.html
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в мире, великобритания, иран, сша, дональд трамп, цены на нефть, джеймс клеверли, нед прайс, евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Великобритания, Иран, США, Дональд Трамп, Цены на нефть, Джеймс Клеверли, Нед Прайс, Евросоюз, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
03:53 15.01.2023 (обновлено: 12:42 15.01.2023)
 
Британия может отказаться от СВПД после казни Акбари в Иране, пишут СМИ

Telegraph: Британия пересматривает поддержку СВПД после казни Акбари в Иране

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский дворец в Лондоне
Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Великобритания может перестать поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД или "ядерную сделку") после казни британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране, сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.
"Великобритания пересматривает свою поддержку иранской ядерной сделки после казни британско-иранского гражданина", — говорится в сообщении.
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Как отмечают источники, Лондон пересматривает свою позицию, так как ситуация "существенно изменилась с начала переговорного процесса", в основном из-за Тегерана.
Иранские СМИ в субботу сообщили о приведении в исполнение смертного приговора в отношении Алирезы Акбари, имевшего британско-иранское гражданство и приговоренного ранее к этой мере за шпионаж в пользу британских спецслужб. Ранее на этой неделе Британия призывала Иран отменить казнь Акбари.
Глава Форин офиса Джеймс Клеверли на фоне казни в Иране британско-иранского гражданина заявил, что Лондон временно отозвал посла из Тегерана. Великобритания ввела санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018 года Штаты при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель Госдепа Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа 2022 года направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Тегерана на предложения и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа 2022 года получила ответ Вашингтона.
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В миреВеликобританияИранСШАДональд ТрампЦены на нефтьДжеймс КлеверлиНед ПрайсЕвросоюзСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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