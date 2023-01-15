Рейтинг@Mail.ru
В Техасе несколько человек обстреляли возле ночного клуба - РИА Новости, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230115/strelba-1845047323.html
В Техасе несколько человек обстреляли возле ночного клуба
В Техасе несколько человек обстреляли возле ночного клуба - РИА Новости, 15.01.2023
В Техасе несколько человек обстреляли возле ночного клуба
Один человек погиб, несколько ранены после стрельбы у ночного клуба в Хьюстоне, штат Техас (США), сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T20:20
2023-01-15T20:32
в мире
техас
хьюстон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845048213_0:339:800:789_1920x0_80_0_0_73b1507b1b9e2a99fe6f9e313b97a3da.png
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Один человек погиб, несколько ранены после стрельбы у ночного клуба в Хьюстоне, штат Техас (США), сообщает телеканал ABC News. "Один человек убит, четверо ранены после того, как вооруженные люди открыли огонь из автомобиля по посетителям ночного клуба в Хьюстоне", - сообщает телеканал со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, пока никто не задержан, уточняет телеканал. По данным полиции, злоумышленники совершили до 50 выстрелов по стоявшим на парковке ночного клуба посетителям, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230106/strelba-1843237235.html
техас
хьюстон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845048213_0:264:800:864_1920x0_80_0_0_9d6dc6a4ad12c86acf0c82518fa4716c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, хьюстон, сша
В мире, Техас, Хьюстон, США
20:20 15.01.2023 (обновлено: 20:32 15.01.2023)
 
В Техасе несколько человек обстреляли возле ночного клуба

ABC News: в Техасе один человек погиб, а пять были ранены после стрельбы у ночного клуба

© Фото : Harris County Sheriff OfficеШериф на месте стрельбы в Хьюстоне, Техас
Шериф на месте стрельбы в Хьюстоне, Техас - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : Harris County Sheriff Officе
Шериф на месте стрельбы в Хьюстоне, Техас
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Один человек погиб, несколько ранены после стрельбы у ночного клуба в Хьюстоне, штат Техас (США), сообщает телеканал ABC News.
"Один человек убит, четверо ранены после того, как вооруженные люди открыли огонь из автомобиля по посетителям ночного клуба в Хьюстоне", - сообщает телеканал со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, пока никто не задержан, уточняет телеканал. По данным полиции, злоумышленники совершили до 50 выстрелов по стоявшим на парковке ночного клуба посетителям, говорится в сообщении.
Полиция на месте стрельбы возле ресторана в Майами-Гарденс, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 09:52
В США около десяти человек пострадали при стрельбе возле ресторана
 
В миреТехасХьюстонСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала