https://ria.ru/20230115/strelba-1845047323.html
В Техасе несколько человек обстреляли возле ночного клуба
В Техасе несколько человек обстреляли возле ночного клуба - РИА Новости, 15.01.2023
В Техасе несколько человек обстреляли возле ночного клуба
Один человек погиб, несколько ранены после стрельбы у ночного клуба в Хьюстоне, штат Техас (США), сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T20:20
2023-01-15T20:20
2023-01-15T20:32
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сша
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Один человек погиб, несколько ранены после стрельбы у ночного клуба в Хьюстоне, штат Техас (США), сообщает телеканал ABC News. "Один человек убит, четверо ранены после того, как вооруженные люди открыли огонь из автомобиля по посетителям ночного клуба в Хьюстоне", - сообщает телеканал со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, пока никто не задержан, уточняет телеканал. По данным полиции, злоумышленники совершили до 50 выстрелов по стоявшим на парковке ночного клуба посетителям, говорится в сообщении.
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в мире, техас, хьюстон, сша
В мире, Техас, Хьюстон, США
20:20 15.01.2023 (обновлено: 20:32 15.01.2023)
В Техасе несколько человек обстреляли возле ночного клуба
ABC News: в Техасе один человек погиб, а пять были ранены после стрельбы у ночного клуба