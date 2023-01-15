https://ria.ru/20230115/strelba-1845047323.html

В Техасе несколько человек обстреляли возле ночного клуба

В Техасе несколько человек обстреляли возле ночного клуба - РИА Новости, 15.01.2023

В Техасе несколько человек обстреляли возле ночного клуба

Один человек погиб, несколько ранены после стрельбы у ночного клуба в Хьюстоне, штат Техас (США), сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T20:20

2023-01-15T20:20

2023-01-15T20:32

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Один человек погиб, несколько ранены после стрельбы у ночного клуба в Хьюстоне, штат Техас (США), сообщает телеканал ABC News. "Один человек убит, четверо ранены после того, как вооруженные люди открыли огонь из автомобиля по посетителям ночного клуба в Хьюстоне", - сообщает телеканал со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, пока никто не задержан, уточняет телеканал. По данным полиции, злоумышленники совершили до 50 выстрелов по стоявшим на парковке ночного клуба посетителям, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230106/strelba-1843237235.html

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в мире, техас, хьюстон, сша