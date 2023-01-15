https://ria.ru/20230115/ssha-1845035690.html
В США прислушались к словам Путина и заговорили о совершенных ошибках
В США прислушались к словам Путина и заговорили о совершенных ошибках - РИА Новости, 15.01.2023
В США прислушались к словам Путина и заговорили о совершенных ошибках
Прошлые ошибки НАТО в отношениях с Россией привели к сегодняшнему конфликту на Украине, написал в статье для журнала National Interest бывший советник... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T18:57
2023-01-15T18:57
2023-01-15T21:35
владимир путин
украина
россия
нато
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вооруженные силы украины
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сша
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Прошлые ошибки НАТО в отношениях с Россией привели к сегодняшнему конфликту на Украине, написал в статье для журнала National Interest бывший советник Государственного департамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации заявил, что военных действий не было бы вовсе, если бы на Украине в 2014 году не произошел государственный переворот. Он также отметил, что Россия оказалась в нынешней ситуации из-за усилий тех, "кто пытался ей управлять"."Корни сегодняшнего кризиса можно найти в итоговом коммюнике саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором утверждалось, что Украина когда-нибудь вступит в альянс. Такая перспектива вызвала тревогу в Москве", — говорится в публикации.По мнению автора, беспокойство Кремля лишь усилилось, когда Вашингтон поддержал государственный переворот на Украине. После этого у военного блока возникало много возможностей успокоить Россию. Многие из этих мер в конечном итоге были приняты, но слишком поздно, объяснил Филлипс.Разочаровывающей оказалась и помощь украинским властям после начала специальной военной операции, считает эксперт. Украинская армия изначально получала бинты и бронежилеты вместо летального оружия, а затем западные страны решили, что ВСУ будет достаточно советской военной техники вместо современных образцов.И хотя противодействие России в последние месяцы стало набирать обороты, есть опасения, что новое руководство конгресса США может прекратить оказывать поддержку киевским властям в таких объемах, подытожил экс-советник госдепа.В конце 2022 года Белый дом объявил планах предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, пообещал поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак также сообщил о решении передать Украине танки Challenger 2.Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Запад при этом все чаще говорит о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1845009069.html
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, россия, нато, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, в мире, сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), эммануэль макрон, риши сунак
Владимир Путин, Украина, Россия, НАТО, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Специальная военная операция на Украине, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Эммануэль Макрон, Риши Сунак
18:57 15.01.2023 (обновлено: 21:35 15.01.2023)
В США прислушались к словам Путина и заговорили о совершенных ошибках
Экс-советник Госдепа Филлипс назвал ошибки НАТО причиной конфликта на Украине
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Прошлые ошибки НАТО в отношениях с Россией привели к сегодняшнему конфликту на Украине, написал в статье для журнала National Interest
бывший советник Государственного департамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.
В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации заявил, что военных действий не было бы вовсе, если бы на Украине в 2014 году не произошел государственный переворот. Он также отметил, что Россия оказалась в нынешней ситуации из-за усилий тех, "кто пытался ей управлять".
"Корни сегодняшнего кризиса можно найти в итоговом коммюнике саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором утверждалось, что Украина когда-нибудь вступит в альянс. Такая перспектива вызвала тревогу в Москве", — говорится в публикации.
По мнению автора, беспокойство Кремля лишь усилилось, когда Вашингтон поддержал государственный переворот на Украине. После этого у военного блока возникало много возможностей успокоить Россию. Многие из этих мер в конечном итоге были приняты, но слишком поздно, объяснил Филлипс.
Разочаровывающей оказалась и помощь украинским властям после начала специальной военной операции, считает эксперт. Украинская армия изначально получала бинты и бронежилеты вместо летального оружия, а затем западные страны решили, что ВСУ
будет достаточно советской военной техники вместо современных образцов.
И хотя противодействие России в последние месяцы стало набирать обороты, есть опасения, что новое руководство конгресса США может прекратить оказывать поддержку киевским властям в таких объемах, подытожил экс-советник госдепа.
В конце 2022 года Белый дом объявил планах предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия
— БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, пообещал поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак также сообщил о решении передать Украине танки Challenger 2.
Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Запад при этом все чаще говорит о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.