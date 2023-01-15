https://ria.ru/20230115/ssha-1845035690.html

В США прислушались к словам Путина и заговорили о совершенных ошибках

В США прислушались к словам Путина и заговорили о совершенных ошибках - РИА Новости, 15.01.2023

В США прислушались к словам Путина и заговорили о совершенных ошибках

Прошлые ошибки НАТО в отношениях с Россией привели к сегодняшнему конфликту на Украине, написал в статье для журнала National Interest бывший советник... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T18:57

2023-01-15T18:57

2023-01-15T21:35

владимир путин

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россия

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Прошлые ошибки НАТО в отношениях с Россией привели к сегодняшнему конфликту на Украине, написал в статье для журнала National Interest бывший советник Государственного департамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации заявил, что военных действий не было бы вовсе, если бы на Украине в 2014 году не произошел государственный переворот. Он также отметил, что Россия оказалась в нынешней ситуации из-за усилий тех, "кто пытался ей управлять"."Корни сегодняшнего кризиса можно найти в итоговом коммюнике саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором утверждалось, что Украина когда-нибудь вступит в альянс. Такая перспектива вызвала тревогу в Москве", — говорится в публикации.По мнению автора, беспокойство Кремля лишь усилилось, когда Вашингтон поддержал государственный переворот на Украине. После этого у военного блока возникало много возможностей успокоить Россию. Многие из этих мер в конечном итоге были приняты, но слишком поздно, объяснил Филлипс.Разочаровывающей оказалась и помощь украинским властям после начала специальной военной операции, считает эксперт. Украинская армия изначально получала бинты и бронежилеты вместо летального оружия, а затем западные страны решили, что ВСУ будет достаточно советской военной техники вместо современных образцов.И хотя противодействие России в последние месяцы стало набирать обороты, есть опасения, что новое руководство конгресса США может прекратить оказывать поддержку киевским властям в таких объемах, подытожил экс-советник госдепа.В конце 2022 года Белый дом объявил планах предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, пообещал поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак также сообщил о решении передать Украине танки Challenger 2.Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Запад при этом все чаще говорит о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1845009069.html

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

владимир путин, украина, россия, нато, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, в мире, сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), эммануэль макрон, риши сунак