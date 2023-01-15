Рейтинг@Mail.ru
Китай вывел на орбиту 14 спутников с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" - РИА Новости, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230115/sputnik-1844933690.html
Китай вывел на орбиту 14 спутников с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D"
Китай вывел на орбиту 14 спутников с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" - РИА Новости, 15.01.2023
Китай вывел на орбиту 14 спутников с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D"
Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту 14 спутников различного назначения при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D", говорится в сообщении Китайской... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T08:34
2023-01-15T08:34
китай
тайюань
шаньси
космос - риа наука
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765532945_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_e0c927863e91cc5a45454f06b7e9fe37.jpg
ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту 14 спутников различного назначения при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D", говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC). Пуск состоялся в 11.14 по местному времени (06.14 по мск) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. Сообщается, что на орбиту среди прочих вывели спутники дистанционного зондирования Земли "Цилу-2" и "Цилу-3", которые будут использоваться для мониторинга в сфере ресурсов, сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, предотвращения стихийных бедствий. Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это была уже 462 миссия.
https://ria.ru/20221015/sputnik-1824228207.html
китай
тайюань
шаньси
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765532945_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_a0c2a9b66d219afefb3397aa55e22a65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, тайюань, шаньси, космос - риа наука, космос
Китай, Тайюань, Шаньси, Космос - РИА Наука, Космос
08:34 15.01.2023
 
Китай вывел на орбиту 14 спутников с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D"

CASC: Китай вывел на орбиту 14 спутников с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D"

© Фото : China National Space AdministrationЗапуск ракеты-носителя
Запуск ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : China National Space Administration
Запуск ракеты-носителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту 14 спутников различного назначения при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D", говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
Пуск состоялся в 11.14 по местному времени (06.14 по мск) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.
Сообщается, что на орбиту среди прочих вывели спутники дистанционного зондирования Земли "Цилу-2" и "Цилу-3", которые будут использоваться для мониторинга в сфере ресурсов, сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, предотвращения стихийных бедствий.
Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это была уже 462 миссия.
Космический аппарат - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября 2022, 06:50
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
 
КитайТайюаньШаньсиКосмос - РИА НаукаКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала