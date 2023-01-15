https://ria.ru/20230115/sputnik-1844933690.html

Китай вывел на орбиту 14 спутников с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D"

Китай вывел на орбиту 14 спутников с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" - РИА Новости, 15.01.2023

Китай вывел на орбиту 14 спутников с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D"

Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту 14 спутников различного назначения при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D", говорится в сообщении Китайской... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T08:34

2023-01-15T08:34

2023-01-15T08:34

китай

тайюань

шаньси

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космос

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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту 14 спутников различного назначения при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D", говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC). Пуск состоялся в 11.14 по местному времени (06.14 по мск) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. Сообщается, что на орбиту среди прочих вывели спутники дистанционного зондирования Земли "Цилу-2" и "Цилу-3", которые будут использоваться для мониторинга в сфере ресурсов, сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, предотвращения стихийных бедствий. Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это была уже 462 миссия.

https://ria.ru/20221015/sputnik-1824228207.html

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