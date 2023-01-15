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Российская ПВО за сутки сбила восемь снарядов РСЗО и два украинских дрона

Российская ПВО за сутки сбила восемь снарядов РСЗО и два украинских дрона - РИА Новости, 15.01.2023

Российская ПВО за сутки сбила восемь снарядов РСЗО и два украинских дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:16

2023-01-15T14:16

2023-01-15T14:16

безопасность

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское Донецкой народной республики и Краснореченское Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР и Запорожской области. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожены 372 украинских военных самолета, 200 вертолетов, 2882 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7525 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8052 единиц специальной военной автомобильной техники.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф