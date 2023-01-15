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Российская ПВО за сутки сбила восемь снарядов РСЗО и два украинских дрона - РИА Новости, 15.01.2023
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Российская ПВО за сутки сбила восемь снарядов РСЗО и два украинских дрона
Российская ПВО за сутки сбила восемь снарядов РСЗО и два украинских дрона - РИА Новости, 15.01.2023
Российская ПВО за сутки сбила восемь снарядов РСЗО и два украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:16
2023-01-15T14:16
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское Донецкой народной республики и Краснореченское Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР и Запорожской области. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожены 372 украинских военных самолета, 200 вертолетов, 2882 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7525 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8052 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
14:16 15.01.2023
 
Российская ПВО за сутки сбила восемь снарядов РСЗО и два украинских дрона

Минобороны России: ПВО за сутки сбила восемь украинских снарядов РСЗО и два беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России в зоне проведения СВО
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 2 украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское Донецкой народной республики и Краснореченское Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ЛНР и Запорожской области.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожены 372 украинских военных самолета, 200 вертолетов, 2882 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7525 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8052 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 января, 17:52Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.01.2023
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БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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