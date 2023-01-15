https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844995201.html

Путин заявил о положительной динамике спецоперации

Путин заявил о положительной динамике спецоперации - РИА Новости, 15.01.2023

Путин заявил о положительной динамике спецоперации

Динамика специальной операции на Украине положительная, все развивается в рамках плана министерства обороны и Генерального штаба, заявил президент России... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:01

2023-01-15T14:01

2023-01-15T17:33

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

донбасс

украина

вооруженные силы украины

артемовск

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв — РИА Новости. Динамика специальной операции на Украине положительная, все развивается в рамках плана министерства обороны и Генерального штаба, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас результатами боевой работы", — сказал российский лидер.Ранее в воскресенье Минобороны заявило, что российские войска 14 января нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как подчеркнули в министерстве, все назначенные объекты поражены, а цели достигнуты.На этой неделе российское оборонное ведомство также сообщило о завершении операции по освобождению Соледара вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Как отметили в Минобороны, получение полного контроля над этим населенным пунктом позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Глава государства назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донбасс

украина

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, артемовск