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Путин заявил о положительной динамике спецоперации - РИА Новости, 15.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844995201.html
Путин заявил о положительной динамике спецоперации
Путин заявил о положительной динамике спецоперации - РИА Новости, 15.01.2023
Путин заявил о положительной динамике спецоперации
Динамика специальной операции на Украине положительная, все развивается в рамках плана министерства обороны и Генерального штаба, заявил президент России... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:01
2023-01-15T17:33
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
донбасс
украина
вооруженные силы украины
артемовск
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв — РИА Новости. Динамика специальной операции на Украине положительная, все развивается в рамках плана министерства обороны и Генерального штаба, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас результатами боевой работы", — сказал российский лидер.Ранее в воскресенье Минобороны заявило, что российские войска 14 января нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как подчеркнули в министерстве, все назначенные объекты поражены, а цели достигнуты.На этой неделе российское оборонное ведомство также сообщило о завершении операции по освобождению Соледара вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Как отметили в Минобороны, получение полного контроля над этим населенным пунктом позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Глава государства назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
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безопасность, владимир путин, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины, Артемовск
14:01 15.01.2023 (обновлено: 17:33 15.01.2023)
 
Путин заявил о положительной динамике спецоперации

Президент Владимир Путин назвал динамику военной спецоперации на Украине положительной

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРабота артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР
Работа артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Работа артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв — РИА Новости. Динамика специальной операции на Украине положительная, все развивается в рамках плана министерства обороны и Генерального штаба, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас результатами боевой работы", — сказал российский лидер.
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Они выжидают момент". Что происходит на фронтах военной спецоперации
Ранее в воскресенье Минобороны заявило, что российские войска 14 января нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как подчеркнули в министерстве, все назначенные объекты поражены, а цели достигнуты.
На этой неделе российское оборонное ведомство также сообщило о завершении операции по освобождению Соледара вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Как отметили в Минобороны, получение полного контроля над этим населенным пунктом позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Глава государства назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссияДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныАртемовск
 
 
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