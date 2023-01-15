14:01 15.01.2023 (обновлено: 17:33 15.01.2023)
Путин заявил о положительной динамике спецоперации
Президент Владимир Путин назвал динамику военной спецоперации на Украине положительной
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРабота артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР
Работа артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв — РИА Новости. Динамика специальной операции на Украине положительная, все развивается в рамках плана министерства обороны и Генерального штаба, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас результатами боевой работы", — сказал российский лидер.
Ранее в воскресенье Минобороны заявило, что российские войска 14 января нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как подчеркнули в министерстве, все назначенные объекты поражены, а цели достигнуты.
На этой неделе российское оборонное ведомство также сообщило о завершении операции по освобождению Соледара вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Как отметили в Минобороны, получение полного контроля над этим населенным пунктом позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Глава государства назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.