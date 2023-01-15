https://ria.ru/20230115/snaypery-1845004247.html
Российские снайперы рассказали об особенностях работы в зоне спецоперации
Российские снайперы рассказали об особенностях работы в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.01.2023
Российские снайперы рассказали об особенностях работы в зоне спецоперации
Снайперы группы "Викинг" рассказали РИА Новости об особенностях своей работы в зоне спецоперации и основных задачах по нейтрализации командного состава... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:52
2023-01-15T14:52
2023-01-15T15:43
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Снайперы группы "Викинг" рассказали РИА Новости об особенностях своей работы в зоне спецоперации и основных задачах по нейтрализации командного состава противника. "Если человек заинтересован в данном виде деятельности, то он довольно быстро погрузится и войдет в колею и начнет работать. Начнет работать грамотно. Такая работа требует особой выдержки, если нужно лечь на одну позицию и провести там довольно длительное время, иногда абсолютно не двигаясь.... Работа на одной позиции требует особой физической подготовки, потому что снаряжение, винтовка, отход… - все это требует больших усилий. Ликвидируя, допустим, командира, который находится внутри группы, это временная дезориентация, которая дает элемент неожиданности, внезапности, она создает простор для маневра", - рассказал боец с позывным "Голливуд". По его словам, нейтрализация командира вражеского подразделения позволяет сберечь силы и жизни наших солдат. "Во многих случаях... как раз и хватает одного выстрела, чтобы решить конфликт", - говорит собеседник с позывным "Конь". Боец с позывным "Голливуд" отмечает важность опыта и выдержки в своей работе. "У большинства командиров особые повадки. Я сейчас затрудняюсь объяснить, но когда работаешь долго, то начинаешь их уже замечать. В этом есть какая-то нотка перфекционизма и ощущение того, что каждое нажатие на спусковой крючок - это очень важная задача и каждое мое действие несёт вклад в то же, допустим, наступление или прикрытие группы", - отмечает снайпер. Он пояснил собственную мотивацию. "Лично я вижу, что делаю важный вклад в то, что сейчас происходит, для своей страны. Эту работу делать необходимо, от этого зависит моя жизнь, жизнь моих коллег", - говорит он. Оба собеседника агентства рассказали, что используют высокоточные снайперские винтовки концерна Лобаев TSVL-8 "Сталинград". Мультикалиберное оружие калибров .338 LM и .300 WM, которое производится сравнительно небольшими партиями специально для профессионалов высокоточной стрельбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844995201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845013408_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0b09e2d127e536e4c1db798e74e112ec.jpg
"Такая деятельность требует выдержки" – снайпер об особенностях своей работы в зоне СВО
Снайперы группы "Викинг" рассказали РИА Новости об особенностях своей работы в зоне спецоперации и основных задачах по нейтрализации командного состава противника.
2023-01-15T14:52
true
PT2M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии
14:52 15.01.2023 (обновлено: 15:43 15.01.2023)
Российские снайперы рассказали об особенностях работы в зоне спецоперации
Снайперы группы "Викинг" рассказали о задачах и особенностях работы в зоне спецоперации
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Снайперы группы "Викинг" рассказали РИА Новости об особенностях своей работы в зоне спецоперации и основных задачах по нейтрализации командного состава противника.
"Если человек заинтересован в данном виде деятельности, то он довольно быстро погрузится и войдет в колею и начнет работать. Начнет работать грамотно. Такая работа требует особой выдержки, если нужно лечь на одну позицию и провести там довольно длительное время, иногда абсолютно не двигаясь.... Работа на одной позиции требует особой физической подготовки, потому что снаряжение, винтовка, отход… - все это требует больших усилий. Ликвидируя, допустим, командира, который находится внутри группы, это временная дезориентация, которая дает элемент неожиданности, внезапности, она создает простор для маневра", - рассказал боец с позывным "Голливуд".
По его словам, нейтрализация командира вражеского подразделения позволяет сберечь силы и жизни наших солдат. "Во многих случаях... как раз и хватает одного выстрела, чтобы решить конфликт", - говорит собеседник с позывным "Конь".
Боец с позывным "Голливуд" отмечает важность опыта и выдержки в своей работе.
"У большинства командиров особые повадки. Я сейчас затрудняюсь объяснить, но когда работаешь долго, то начинаешь их уже замечать. В этом есть какая-то нотка перфекционизма и ощущение того, что каждое нажатие на спусковой крючок - это очень важная задача и каждое мое действие несёт вклад в то же, допустим, наступление или прикрытие группы", - отмечает снайпер.
Он пояснил собственную мотивацию. "Лично я вижу, что делаю важный вклад в то, что сейчас происходит, для своей страны. Эту работу делать необходимо, от этого зависит моя жизнь, жизнь моих коллег", - говорит он.
Оба собеседника агентства рассказали, что используют высокоточные снайперские винтовки концерна Лобаев TSVL-8 "Сталинград". Мультикалиберное оружие калибров .338 LM и .300 WM, которое производится сравнительно небольшими партиями специально для профессионалов высокоточной стрельбы.