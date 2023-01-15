https://ria.ru/20230115/snaypery-1845004247.html

Российские снайперы рассказали об особенностях работы в зоне спецоперации

Российские снайперы рассказали об особенностях работы в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.01.2023

Российские снайперы рассказали об особенностях работы в зоне спецоперации

Снайперы группы "Викинг" рассказали РИА Новости об особенностях своей работы в зоне спецоперации и основных задачах по нейтрализации командного состава... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:52

2023-01-15T14:52

2023-01-15T15:43

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Снайперы группы "Викинг" рассказали РИА Новости об особенностях своей работы в зоне спецоперации и основных задачах по нейтрализации командного состава противника. "Если человек заинтересован в данном виде деятельности, то он довольно быстро погрузится и войдет в колею и начнет работать. Начнет работать грамотно. Такая работа требует особой выдержки, если нужно лечь на одну позицию и провести там довольно длительное время, иногда абсолютно не двигаясь.... Работа на одной позиции требует особой физической подготовки, потому что снаряжение, винтовка, отход… - все это требует больших усилий. Ликвидируя, допустим, командира, который находится внутри группы, это временная дезориентация, которая дает элемент неожиданности, внезапности, она создает простор для маневра", - рассказал боец с позывным "Голливуд". По его словам, нейтрализация командира вражеского подразделения позволяет сберечь силы и жизни наших солдат. "Во многих случаях... как раз и хватает одного выстрела, чтобы решить конфликт", - говорит собеседник с позывным "Конь". Боец с позывным "Голливуд" отмечает важность опыта и выдержки в своей работе. "У большинства командиров особые повадки. Я сейчас затрудняюсь объяснить, но когда работаешь долго, то начинаешь их уже замечать. В этом есть какая-то нотка перфекционизма и ощущение того, что каждое нажатие на спусковой крючок - это очень важная задача и каждое мое действие несёт вклад в то же, допустим, наступление или прикрытие группы", - отмечает снайпер. Он пояснил собственную мотивацию. "Лично я вижу, что делаю важный вклад в то, что сейчас происходит, для своей страны. Эту работу делать необходимо, от этого зависит моя жизнь, жизнь моих коллег", - говорит он. Оба собеседника агентства рассказали, что используют высокоточные снайперские винтовки концерна Лобаев TSVL-8 "Сталинград". Мультикалиберное оружие калибров .338 LM и .300 WM, которое производится сравнительно небольшими партиями специально для профессионалов высокоточной стрельбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844995201.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Такая деятельность требует выдержки" – снайпер об особенностях своей работы в зоне СВО Снайперы группы "Викинг" рассказали РИА Новости об особенностях своей работы в зоне спецоперации и основных задачах по нейтрализации командного состава противника. 2023-01-15T14:52 true PT2M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, технологии