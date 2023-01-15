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Российские войска поразили украинский склад боеприпасов в ДНР - РИА Новости, 15.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские войска поразили украинский склад боеприпасов в ДНР
Российские войска поразили украинский склад боеприпасов в ДНР - РИА Новости, 15.01.2023
Российские войска поразили украинский склад боеприпасов в ДНР
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили украинский склад боеприпасов и базу ремонта РСЗО в ДНР и уничтожили пусковую установку... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:04
2023-01-15T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили украинский склад боеприпасов и базу ремонта РСЗО в ДНР и уничтожили пусковую установку украинского ЗРК "Оса-АКМ" в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке министерства. Также за сутки на огневых позициях поражены 103 артиллерийских подразделения украинских войск, живая сила и военная техника в 123-х районах. "В районе населенного пункта Новосёловка Запорожской области уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", - сообщили в Минобороны РФ.
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в мире, россия, донецкая народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
14:04 15.01.2023 (обновлено: 14:24 15.01.2023)
 
Российские войска поразили украинский склад боеприпасов в ДНР

Минобороны: ВС России поразили украинский склад боеприпасов в Константиновке в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили украинский склад боеприпасов и базу ремонта РСЗО в ДНР и уничтожили пусковую установку украинского ЗРК "Оса-АКМ" в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке министерства.
Также за сутки на огневых позициях поражены 103 артиллерийских подразделения украинских войск, живая сила и военная техника в 123-х районах.
"В районе населенного пункта Новосёловка Запорожской области уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", - сообщили в Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 января, 17:52Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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