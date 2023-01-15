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Российские войска поразили украинский склад боеприпасов в ДНР

Российские войска поразили украинский склад боеприпасов в ДНР - РИА Новости, 15.01.2023

Российские войска поразили украинский склад боеприпасов в ДНР

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили украинский склад боеприпасов и базу ремонта РСЗО в ДНР и уничтожили пусковую установку... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:04

2023-01-15T14:04

2023-01-15T14:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили украинский склад боеприпасов и базу ремонта РСЗО в ДНР и уничтожили пусковую установку украинского ЗРК "Оса-АКМ" в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке министерства. Также за сутки на огневых позициях поражены 103 артиллерийских подразделения украинских войск, живая сила и военная техника в 123-х районах. "В районе населенного пункта Новосёловка Запорожской области уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", - сообщили в Минобороны РФ.

россия

донецкая народная республика

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в мире, россия, донецкая народная республика, запорожская область