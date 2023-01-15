Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области обнаружили схрон с оружием украинских боевиков - РИА Новости, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/skhron-1844962592.html
В Запорожской области обнаружили схрон с оружием украинских боевиков
В Запорожской области обнаружили схрон с оружием украинских боевиков - РИА Новости, 15.01.2023
В Запорожской области обнаружили схрон с оружием украинских боевиков
Правоохранительные органы РФ обнаружили схрон с оружием и боеприпасами украинских боевиков в городе Днепрорудное Запорожской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T12:18
2023-01-15T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844967199_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54d380f49f6a394a0785fd2f0dfdf9e7.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы РФ обнаружили схрон с оружием и боеприпасами украинских боевиков в городе Днепрорудное Запорожской области, сообщили РИА Новости в ГУВД Запорожской области. "В одном из гаражных кооперативов в Днепрорудном правоохранительными органами был выявлен схрон с оружием, коктейли Молотова, военная одежда образца НАТО и украинская символика. Гараж принадлежал участнику АТО", - рассказал собеседник агентства. По его данным, владелец гаража в настоящий момент служит в украинских войсках на запорожском направлении. Оружие и боеприпасы, по оперативным данным, предназначались для проведения ряда диверсий и терактов на территории области.
https://ria.ru/20230112/diversanty-1844283607.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Схрон с оружием и боеприпасами украинских террористов в Запорожской области
Силовики обнаружили схрон с оружием и боеприпасами украинских террористов в городе Днепрорудное Запорожской области, сообщили РИА Новости в региональном ГУВД
2023-01-15T12:18
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844967199_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bc58397d963864f222298c5913e24a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, НАТО, Россия
12:18 15.01.2023 (обновлено: 12:46 15.01.2023)
 
В Запорожской области обнаружили схрон с оружием украинских боевиков

В Днепрорудном в Запорожской области обнаружили схрон с оружием украинских боевиков

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы РФ обнаружили схрон с оружием и боеприпасами украинских боевиков в городе Днепрорудное Запорожской области, сообщили РИА Новости в ГУВД Запорожской области.
"В одном из гаражных кооперативов в Днепрорудном правоохранительными органами был выявлен схрон с оружием, коктейли Молотова, военная одежда образца НАТО и украинская символика. Гараж принадлежал участнику АТО", - рассказал собеседник агентства.
По его данным, владелец гаража в настоящий момент служит в украинских войсках на запорожском направлении.
Оружие и боеприпасы, по оперативным данным, предназначались для проведения ряда диверсий и терактов на территории области.
Уничтожение схрона диверсантов в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:08Специальная военная операция на Украине
В ЛНР нашли схрон диверсантов, планировавших теракты
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала