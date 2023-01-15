https://ria.ru/20230115/skhron-1844962592.html
В Запорожской области обнаружили схрон с оружием украинских боевиков
В Запорожской области обнаружили схрон с оружием украинских боевиков - РИА Новости, 15.01.2023
В Запорожской области обнаружили схрон с оружием украинских боевиков
Правоохранительные органы РФ обнаружили схрон с оружием и боеприпасами украинских боевиков в городе Днепрорудное Запорожской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T12:18
2023-01-15T12:18
2023-01-15T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
нато
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы РФ обнаружили схрон с оружием и боеприпасами украинских боевиков в городе Днепрорудное Запорожской области, сообщили РИА Новости в ГУВД Запорожской области. "В одном из гаражных кооперативов в Днепрорудном правоохранительными органами был выявлен схрон с оружием, коктейли Молотова, военная одежда образца НАТО и украинская символика. Гараж принадлежал участнику АТО", - рассказал собеседник агентства. По его данным, владелец гаража в настоящий момент служит в украинских войсках на запорожском направлении. Оружие и боеприпасы, по оперативным данным, предназначались для проведения ряда диверсий и терактов на территории области.
https://ria.ru/20230112/diversanty-1844283607.html
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Схрон с оружием и боеприпасами украинских террористов в Запорожской области
Силовики обнаружили схрон с оружием и боеприпасами украинских террористов в городе Днепрорудное Запорожской области, сообщили РИА Новости в региональном ГУВД
2023-01-15T12:18
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РИА Новости
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в мире, запорожская область, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, НАТО, Россия
12:18 15.01.2023 (обновлено: 12:46 15.01.2023)
В Запорожской области обнаружили схрон с оружием украинских боевиков
В Днепрорудном в Запорожской области обнаружили схрон с оружием украинских боевиков