https://ria.ru/20230115/skhron-1844962592.html

В Запорожской области обнаружили схрон с оружием украинских боевиков

В Запорожской области обнаружили схрон с оружием украинских боевиков - РИА Новости, 15.01.2023

В Запорожской области обнаружили схрон с оружием украинских боевиков

Правоохранительные органы РФ обнаружили схрон с оружием и боеприпасами украинских боевиков в городе Днепрорудное Запорожской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T12:18

2023-01-15T12:18

2023-01-15T12:46

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы РФ обнаружили схрон с оружием и боеприпасами украинских боевиков в городе Днепрорудное Запорожской области, сообщили РИА Новости в ГУВД Запорожской области. "В одном из гаражных кооперативов в Днепрорудном правоохранительными органами был выявлен схрон с оружием, коктейли Молотова, военная одежда образца НАТО и украинская символика. Гараж принадлежал участнику АТО", - рассказал собеседник агентства. По его данным, владелец гаража в настоящий момент служит в украинских войсках на запорожском направлении. Оружие и боеприпасы, по оперативным данным, предназначались для проведения ряда диверсий и терактов на территории области.

https://ria.ru/20230112/diversanty-1844283607.html

запорожская область

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Схрон с оружием и боеприпасами украинских террористов в Запорожской области Силовики обнаружили схрон с оружием и боеприпасами украинских террористов в городе Днепрорудное Запорожской области, сообщили РИА Новости в региональном ГУВД 2023-01-15T12:18 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, запорожская область, нато, россия