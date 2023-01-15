https://ria.ru/20230115/serbiya-1844993695.html

Вучич поблагодарил Россию за помощь по Косово на международной арене

Вучич поблагодарил Россию за помощь по Косово на международной арене - РИА Новости, 15.01.2023

Вучич поблагодарил Россию за помощь по Косово на международной арене

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил посла РФ Александра Боцан-Харченко за помощь Москвы Белграду в защите территориальной целостности по вопросу... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T13:53

2023-01-15T13:53

2023-01-15T13:53

в мире

александр вучич

косово

россия

александр боцан-харченко

санкции в отношении россии

евросоюз

сербия

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БЕЛГРАД, 15 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил посла РФ Александра Боцан-Харченко за помощь Москвы Белграду в защите территориальной целостности по вопросу Косово и Метохии на международных форумах, сообщила администрация Вучича. Глава сербского государства принял российского дипломата в воскресенье утром в Белграде. "Президент Вучич оповестил посла Боцан-Харченко об интенсификации международной дипломатической активности, когда речь идет о диалоге Белграда и Приштины. И снова президент Вучич сказал, что Сербия продолжает быть хранителем мира и стабильности в регионе, выступая за соблюдение международного права", - говорится в сообщении. Посол Боцан-Харченко, как отмечается, подтвердил, что РФ остается последовательной в поддержке территориальной целостности и суверенитета Сербии и подчеркнул важность в этом вопросе резолюции 1244 Совбеза ООН. "Президент Вучич еще раз поблагодарил за поддержку, которую Россия в этом смысле оказывает Сербии на международных форумах", - указала администрация сербского лидера. Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество с упором на область культуры. Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника Госдепартамента США Дерека Шолле. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России. Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.

https://ria.ru/20230114/vuchich-1844865125.html

https://ria.ru/20230112/davlenie-1844497888.html

https://ria.ru/20230108/sanktsii-1843484318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, александр вучич, косово, россия, александр боцан-харченко, санкции в отношении россии, евросоюз, сербия