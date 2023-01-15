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СБУ планирует взорвать зернохранилище в Харьковской области - РИА Новости, 15.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/sbu-1844920793.html
СБУ планирует взорвать зернохранилище в Харьковской области
СБУ планирует взорвать зернохранилище в Харьковской области - РИА Новости, 15.01.2023
СБУ планирует взорвать зернохранилище в Харьковской области
Служба безопасности Украины планирует устроить подрыв зернохранилища в Харьковской области, чтобы обвинить Москву в создании дефицита продовольствия, заявили в... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T03:05
2023-01-15T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
харьковская область
служба безопасности украины
нато
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины планирует устроить подрыв зернохранилища в Харьковской области, чтобы обвинить Москву в создании дефицита продовольствия, заявили в межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине."В населенном пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы "намеренном уничтожении запасов зерна на Украине", "провоцировании голода" и "срыве", таким образом, зерновой сделки", — говорится в заявлении.При этом западные СМИ осветят это происшествие как "очередное злодеяние российских войск", требующее жесткой ответной реакции мирового сообщества, предупредили в штабе.Там уточнили, что для подготовки диверсии в город Волчанск уже прибыли сотрудники СБУ и специалисты по минно-взрывному делу, всего около 30 человек. Зернохранилище, по данным штаба, принадлежит внештатному сотруднику СБУ В. Уварову.Таким образом Киев рассчитывает надавить на общественное мнение на Западе, что поможет ему добиться новых поставок оружия на фоне военных неудач ВСУ и в преддверии запланированной на 20 января встречи министров обороны стран НАТО в Германии, делается вывод в заявлении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230113/zerno-1844530596.html
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в мире, украина, россия, харьковская область, служба безопасности украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Харьковская область, Служба безопасности Украины, НАТО
03:05 15.01.2023 (обновлено: 09:20 15.01.2023)
 
СБУ планирует взорвать зернохранилище в Харьковской области

Минобороны: СБУ хочет взорвать зернохранилище в Харьковской области для обвинения России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины планирует устроить подрыв зернохранилища в Харьковской области, чтобы обвинить Москву в создании дефицита продовольствия, заявили в межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.
"В населенном пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы "намеренном уничтожении запасов зерна на Украине", "провоцировании голода" и "срыве", таким образом, зерновой сделки", — говорится в заявлении.
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При этом западные СМИ осветят это происшествие как "очередное злодеяние российских войск", требующее жесткой ответной реакции мирового сообщества, предупредили в штабе.
Там уточнили, что для подготовки диверсии в город Волчанск уже прибыли сотрудники СБУ и специалисты по минно-взрывному делу, всего около 30 человек. Зернохранилище, по данным штаба, принадлежит внештатному сотруднику СБУ В. Уварову.

"Известны также установочные данные на руководителя группы А. Ткачука и всех остальных ее членов, а также их нынешнее место базирования — в военкомате города Волчанск по адресу улица Духовная, 29", — уточнили в ведомстве.

Таким образом Киев рассчитывает надавить на общественное мнение на Западе, что поможет ему добиться новых поставок оружия на фоне военных неудач ВСУ и в преддверии запланированной на 20 января встречи министров обороны стран НАТО в Германии, делается вывод в заявлении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХарьковская областьСлужба безопасности УкраиныНАТО
 
 
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