https://ria.ru/20230115/samolet-1845034346.html

Посольство контактирует с властями Непала из-за гибели россиян в самолете

Посольство контактирует с властями Непала из-за гибели россиян в самолете - РИА Новости, 15.01.2023

Посольство контактирует с властями Непала из-за гибели россиян в самолете

Посольство России находится в контакте с непальскими властями в свете гибели находившихся на борту самолета россиян, сообщил посол РФ в Непале Алексей Новиков. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T18:47

2023-01-15T18:47

2023-01-15T18:47

в мире

непал

россия

катманду

крушение пассажирского самолета в непале

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Посольство России находится в контакте с непальскими властями в свете гибели находившихся на борту самолета россиян, сообщил посол РФ в Непале Алексей Новиков. "На борту находилось 72 человека, из них четверо россиян. По данным непальской стороны, все они погибли. Посольство находится в тесном контакте с местными компетентными органами", - сообщил посол в эфире телеканала "Россия 24". Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета авиакомпании Yeti Airlines, погибли, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Пемба Шерпа.

непал

россия

катманду

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, непал, россия, катманду, крушение пассажирского самолета в непале