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Названа возможная причина крушения самолета в Непале - РИА Новости, 15.01.2023
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Названа возможная причина крушения самолета в Непале
Названа возможная причина крушения самолета в Непале - РИА Новости, 15.01.2023
Названа возможная причина крушения самолета в Непале
Причиной крушения самолета в Непале могла стать техническая неисправность, сообщило местное издание MyRepublica со ссылкой на представителя Управления... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:21
2023-01-15T15:16
в мире
непал
катманду
россия
крушение пассажирского самолета в непале
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Причиной крушения самолета в Непале могла стать техническая неисправность, сообщило местное издание MyRepublica со ссылкой на представителя Управления гражданской авиации. Власти Непала создали комиссию по расследованию крушения, она должна представить отчет в течение 45 дней.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров были четверо россиян — как следует из списка, опубликованного властями Непала, это Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий и Виктор Лыгины.Пока что официально подтверждена гибель 68 человек. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается. Понедельник, 16 января, объявили в Непале днем траура.
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в мире, непал, катманду, россия, крушение пассажирского самолета в непале
В мире, Непал, Катманду, Россия, Крушение пассажирского самолета в Непале
14:21 15.01.2023 (обновлено: 15:16 15.01.2023)
 
Названа возможная причина крушения самолета в Непале

MyRepublica: причиной крушения самолета в Непале могла стать техническая неисправность

© AP Photo / Ashish PuriМестные жители на месте крушения самолета в Непале
Местные жители на месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Ashish Puri
Местные жители на месте крушения самолета в Непале
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Причиной крушения самолета в Непале могла стать техническая неисправность, сообщило местное издание MyRepublica со ссылкой на представителя Управления гражданской авиации.

"С погодой проблем не было, поступила предварительная информация, что самолет разбился по техническим причинам. Была получена информация о том, что в самолете было замечено пламя, когда он еще находился в воздухе", — сказал Гьянендра Бхул.

Власти Непала создали комиссию по расследованию крушения, она должна представить отчет в течение 45 дней.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров были четверо россиян — как следует из списка, опубликованного властями Непала, это Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий и Виктор Лыгины.
Пока что официально подтверждена гибель 68 человек. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается.
Понедельник, 16 января, объявили в Непале днем траура.
Крушение пассажирского самолета в Непале
© AFP 2023 / Yunish Gurung

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.

На месте крушения самолета в Непале
1 из 7

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
© AFP 2023 / Krishna Mani Baral

Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.

На месте крушения самолета в Непале
2 из 7

Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
© AFP 2023 / Krishna Mani Baral

Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.

На месте крушения самолета в Непале
3 из 7

Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
© AP Photo / Bikram Rai

Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.

Родственники пассажиров, находившихся на борту самолета, потерпевшего крушение в Непале
4 из 7

Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.

© AP Photo / Bikram Rai
© AP Photo / Yunish Gurung

Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.

На месте крушения самолета в Непале
5 из 7

Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.

© AP Photo / Yunish Gurung
© AFP 2023 / Yunish Gurung

Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

На месте крушения самолета в Непале
6 из 7

Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
© AFP 2023 / Prakash Mathema

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.

На месте крушения самолета в Непале
7 из 7

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.

© AFP 2023 / Prakash Mathema
1 из 7

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
2 из 7

Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
3 из 7

Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
4 из 7

Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.

© AP Photo / Bikram Rai
5 из 7

Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.

© AP Photo / Yunish Gurung
6 из 7

Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
7 из 7

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.

© AFP 2023 / Prakash Mathema
 
В миреНепалКатмандуРоссияКрушение пассажирского самолета в Непале
 
 
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