https://ria.ru/20230115/samolet-1844999503.html

Названа возможная причина крушения самолета в Непале

Названа возможная причина крушения самолета в Непале - РИА Новости, 15.01.2023

Названа возможная причина крушения самолета в Непале

Причиной крушения самолета в Непале могла стать техническая неисправность, сообщило местное издание MyRepublica со ссылкой на представителя Управления... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:21

2023-01-15T14:21

2023-01-15T15:16

в мире

непал

катманду

россия

крушение пассажирского самолета в непале

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Причиной крушения самолета в Непале могла стать техническая неисправность, сообщило местное издание MyRepublica со ссылкой на представителя Управления гражданской авиации. Власти Непала создали комиссию по расследованию крушения, она должна представить отчет в течение 45 дней.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров были четверо россиян — как следует из списка, опубликованного властями Непала, это Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий и Виктор Лыгины.Пока что официально подтверждена гибель 68 человек. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается. Понедельник, 16 января, объявили в Непале днем траура.

непал

катманду

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, непал, катманду, россия, крушение пассажирского самолета в непале