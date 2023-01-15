https://ria.ru/20230115/samolet-1844959756.html
Пилоты разбившегося в Непале самолета увели его от города
Пилоты разбившегося в Непале самолета увели его от города - РИА Новости, 15.01.2023
Пилоты разбившегося в Непале самолета увели его от города
Пилоты разбившегося в Непале самолета пытались увести его от аэропорта и города, сообщает Online Khabar со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T11:53
2023-01-15T11:53
2023-01-15T12:20
в мире
непал
катманду
крушение пассажирского самолета в непале
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Пилоты разбившегося в Непале самолета пытались увести его от аэропорта и города, сообщает Online Khabar со ссылкой на очевидцев. "Еще бы минутой позже — самолет мог бы врезаться в старый аэропорт в Покхаре, который находится так близко к рынку Рамгхат", — сказал один из собеседников издания.Местные жители предполагают, что пилот направил самолет в ущелье реки Сети, пытаясь спасти город. Свидетелем трагедии стал и россиянин Александр Ковалев. По его словам, крушение произошло, когда борт заходил на посадку.Он добавил, что самолет потерял скорость и свалился на левое крыло."После видим взрыв. Двигатели работали оба, не было там никакого пожара. Все работало", — уточнил очевидец.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, разбился потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара. На борту находились 68 пассажиров, в том числе четверо россиян, и четыре члена экипажа. По данным местных властей, все они погибли. Пока что официально подтверждена гибель 36 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
https://ria.ru/20230115/avaikatastrofy-1844958291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, непал, катманду, крушение пассажирского самолета в непале
В мире, Непал, Катманду, Крушение пассажирского самолета в Непале
11:53 15.01.2023 (обновлено: 12:20 15.01.2023)
Пилоты разбившегося в Непале самолета увели его от города
Online Khabar: пилоты разбившегося в Непале самолета увели его от города и аэродрома
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости.
Пилоты разбившегося в Непале самолета пытались увести его от аэропорта и города, сообщает Online Khabar
со ссылкой на очевидцев.
"Еще бы минутой позже — самолет мог бы врезаться в старый аэропорт в Покхаре, который находится так близко к рынку Рамгхат", — сказал один из собеседников издания.
Местные жители предполагают, что пилот направил самолет в ущелье реки Сети, пытаясь спасти город.
Свидетелем трагедии стал и россиянин Александр Ковалев. По его словам, крушение произошло, когда борт заходил на посадку.
"Мы в это время собирали крыло в авиаклубе "Непал" со вторым русским пилотом. Смотрим, в районе старого аэродрома заходит сильно низко. Он развернулся напрямую на аэродром, на глиссаду встал и как-то его начинает просаживать", — рассказал Александр РИА Новости.
Он добавил, что самолет потерял скорость и свалился на левое крыло.
"После видим взрыв. Двигатели работали оба, не было там никакого пожара. Все работало", — уточнил очевидец.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду
, разбился потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара. На борту находились 68 пассажиров, в том числе четверо россиян, и четыре члена экипажа. По данным местных властей, все они погибли.
Пока что официально подтверждена гибель 36 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.