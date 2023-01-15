https://ria.ru/20230115/rusofobiya-1844922160.html

Стало известно, для чего Польше нужна гротескная русофобия

Стало известно, для чего Польше нужна гротескная русофобия - РИА Новости, 15.01.2023

Стало известно, для чего Польше нужна гротескная русофобия

Русофобия в Польше стала главным политическим инструментом, заявил обозреватель еженедельника Myśl Polska Витольд Модзелевский. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T03:50

2023-01-15T03:50

2023-01-15T15:49

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Русофобия в Польше стала главным политическим инструментом, заявил обозреватель еженедельника Myśl Polska Витольд Модзелевский.Он также добавил, что русофобия была свойственна как правящей элите, так и оппозиции. Более того, по словам Модзелевского, между сторонами шло "соревнование в области антироссийской риторики", использование которой делает их заложниками ситуации.Обозреватель отметил, что русофобия всегда занимала важное место в польской политике, однако после начала Россией специальной военной операции стала основным политическим вектором всех представителей власти и оппозиции.Помимо сферы политики, пишет автор, под влияние тренда русофобии попадают и средства массовой информации. С помощью СМИ утверждается, что "ненависть и презрение ко всему русскому объединяет уже всех поляков без исключения".США и Евросоюз усилили санкционное и политическое давление на Россию из-за спецоперации по освобождению Донбасса от украинских националистов. Кроме того, в некоторых государствах Запада зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии.По данным МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западная русофобия — это не что иное, как проявления расизма.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221114/rusofobiya-1831345592.html

https://ria.ru/20221225/medvedev-1841257454.html

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в мире, витольд модзелевский, польша, россия, сша, владимир путин