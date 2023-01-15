03:50 15.01.2023 (обновлено: 15:49 15.01.2023)
Стало известно, для чего Польше нужна гротескная русофобия
Myśl Polska: русофобия стала главным политическим инструментом в Польше
© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди с флагами Польши и ЕС в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Русофобия в Польше стала главным политическим инструментом, заявил обозреватель еженедельника Myśl Polska Витольд Модзелевский.
"Русофобия в Польше была элементом "политического спорта" — бессмысленной борьбы, отнимающей значительную часть потенциала политического класса", — написал журналист.
Он также добавил, что русофобия была свойственна как правящей элите, так и оппозиции. Более того, по словам Модзелевского, между сторонами шло "соревнование в области антироссийской риторики", использование которой делает их заложниками ситуации.
Обозреватель отметил, что русофобия всегда занимала важное место в польской политике, однако после начала Россией специальной военной операции стала основным политическим вектором всех представителей власти и оппозиции.
"После февраля 2022-го это соревнование стало единственной осью политической повестки и начало приобретать гротескный характер", — прокомментировал он.
Помимо сферы политики, пишет автор, под влияние тренда русофобии попадают и средства массовой информации. С помощью СМИ утверждается, что "ненависть и презрение ко всему русскому объединяет уже всех поляков без исключения".
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По данным МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западная русофобия — это не что иное, как проявления расизма.
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