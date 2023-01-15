Минобороны Молдавии сообщило об уничтожении найденной части ракеты
Минобороны Молдавии: боевая часть найденной на севере страны ракеты уничтожена
© Фото : Ministerul Afacerilor Interne al Republicii MoldovaВ Бричанском районе Молдовы обнаружена головная часть упавшей ранее ракеты
© Фото : Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
В Бричанском районе Молдовы обнаружена головная часть упавшей ранее ракеты
КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Саперы отдельного батальона "Кодру" Национальной армии Молдавии уничтожили на месте боевую часть ракеты, найденной накануне на севере республики, сообщили журналистам в минобороны страны.
Ранее правоохранительные органы Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила в районе Бричаны, граничащей с Украиной, обломки ракеты. Молдавские СМИ отмечают, что инцидент случился недалеко от города Единцы, где в момент произошедшего находилась с рабочим визитом президент страны Майя Санду.
"Команда саперов отдельного батальона "Кодру" Национальной армии вместе с представителями МВД осуществила контролируемый взрыв. Операция прошла в условиях максимальной безопасности", - заявила пресс-служба МО Молдавии.
Также в ведомстве сообщили, что специалисты обоих министерств продолжают исследование местности.
Это уже третий случай, когда обломки ракет падают на территорию республики.
Ранее министерство обороны Молдавии заявило, что не зафиксировало нарушения воздушного пространства республики, несмотря на обнаружение обломков ракеты на севере страны.