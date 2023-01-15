https://ria.ru/20230115/raketa-1845004702.html

Минобороны Молдавии сообщило об уничтожении найденной части ракеты

Минобороны Молдавии сообщило об уничтожении найденной части ракеты - РИА Новости, 15.01.2023

Минобороны Молдавии сообщило об уничтожении найденной части ракеты

Саперы отдельного батальона "Кодру" Национальной армии Молдавии уничтожили на месте боевую часть ракеты, найденной накануне на севере республики, сообщили... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:56

2023-01-15T14:56

2023-01-15T14:56

в мире

майя санду

молдавия

украина

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КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Саперы отдельного батальона "Кодру" Национальной армии Молдавии уничтожили на месте боевую часть ракеты, найденной накануне на севере республики, сообщили журналистам в минобороны страны. Ранее правоохранительные органы Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила в районе Бричаны, граничащей с Украиной, обломки ракеты. Молдавские СМИ отмечают, что инцидент случился недалеко от города Единцы, где в момент произошедшего находилась с рабочим визитом президент страны Майя Санду. "Команда саперов отдельного батальона "Кодру" Национальной армии вместе с представителями МВД осуществила контролируемый взрыв. Операция прошла в условиях максимальной безопасности", - заявила пресс-служба МО Молдавии. Также в ведомстве сообщили, что специалисты обоих министерств продолжают исследование местности. Это уже третий случай, когда обломки ракет падают на территорию республики. Ранее министерство обороны Молдавии заявило, что не зафиксировало нарушения воздушного пространства республики, несмотря на обнаружение обломков ракеты на севере страны.

https://ria.ru/20230114/moldaviya-1844890003.html

молдавия

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в мире, майя санду, молдавия, украина