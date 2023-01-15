https://ria.ru/20230115/raketa-1844985468.html

Найденную на севере Молдавии часть ракеты уничтожат на месте

Найденную на севере Молдавии часть ракеты уничтожат на месте - РИА Новости, 15.01.2023

Найденную на севере Молдавии часть ракеты уничтожат на месте

Найденная на севере Молдавии боевая часть ракеты будет уничтожена на месте, завили в воскресенье журналистам в минобороны республики. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T12:59

2023-01-15T12:59

2023-01-15T12:59

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КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Найденная на севере Молдавии боевая часть ракеты будет уничтожена на месте, завили в воскресенье журналистам в минобороны республики. Ранее МВД Молдавии сообщило, что в районе Бричаны, где в субботу были обнаружены фрагменты ракеты, найдена якобы ее боевая часть, снаряженная примерно 80 килограммами взрывчатого вещества. "Найденный объект будет уничтожен на месте. В настоящее время представители специализированных служб министерств обороны и внутренних дел прилагают все усилия для обеспечения безопасности местного населения", - отметили в МО. Ранее правоохранительные органы Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила в районе Бричаны, граничащей с Украиной, обломки ракеты. Ее принадлежность неизвестна. Минобороны заявило, что не было зафиксировано нарушения воздушного пространства республики. Это уже третий случай, когда обломки ракет падают на территорию республики.

https://ria.ru/20221229/raketa-1842333207.html

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