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Найденную на севере Молдавии часть ракеты уничтожат на месте - РИА Новости, 15.01.2023
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Найденную на севере Молдавии часть ракеты уничтожат на месте
Найденную на севере Молдавии часть ракеты уничтожат на месте - РИА Новости, 15.01.2023
Найденную на севере Молдавии часть ракеты уничтожат на месте
Найденная на севере Молдавии боевая часть ракеты будет уничтожена на месте, завили в воскресенье журналистам в минобороны республики. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T12:59
2023-01-15T12:59
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молдавия
украина
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КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Найденная на севере Молдавии боевая часть ракеты будет уничтожена на месте, завили в воскресенье журналистам в минобороны республики. Ранее МВД Молдавии сообщило, что в районе Бричаны, где в субботу были обнаружены фрагменты ракеты, найдена якобы ее боевая часть, снаряженная примерно 80 килограммами взрывчатого вещества. "Найденный объект будет уничтожен на месте. В настоящее время представители специализированных служб министерств обороны и внутренних дел прилагают все усилия для обеспечения безопасности местного населения", - отметили в МО. Ранее правоохранительные органы Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила в районе Бричаны, граничащей с Украиной, обломки ракеты. Ее принадлежность неизвестна. Минобороны заявило, что не было зафиксировано нарушения воздушного пространства республики. Это уже третий случай, когда обломки ракет падают на территорию республики.
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в мире, молдавия, украина
В мире, Молдавия, Украина
12:59 15.01.2023
 
Найденную на севере Молдавии часть ракеты уничтожат на месте

Минобороны: боевую часть ракеты, найденную на севере Молдавии, уничтожат на месте

© Фото : Ministerul Afacerilor Interne al Republicii MoldovaВ Бричанском районе Молдовы обнаружена головная часть упавшей ранее ракеты
В Бричанском районе Молдовы обнаружена головная часть упавшей ранее ракеты - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
В Бричанском районе Молдовы обнаружена головная часть упавшей ранее ракеты
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Найденная на севере Молдавии боевая часть ракеты будет уничтожена на месте, завили в воскресенье журналистам в минобороны республики.
Ранее МВД Молдавии сообщило, что в районе Бричаны, где в субботу были обнаружены фрагменты ракеты, найдена якобы ее боевая часть, снаряженная примерно 80 килограммами взрывчатого вещества.
"Найденный объект будет уничтожен на месте. В настоящее время представители специализированных служб министерств обороны и внутренних дел прилагают все усилия для обеспечения безопасности местного населения", - отметили в МО.
Ранее правоохранительные органы Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила в районе Бричаны, граничащей с Украиной, обломки ракеты. Ее принадлежность неизвестна. Минобороны заявило, что не было зафиксировано нарушения воздушного пространства республики.
Это уже третий случай, когда обломки ракет падают на территорию республики.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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