Найденную на севере Молдавии часть ракеты уничтожат на месте
Минобороны: боевую часть ракеты, найденную на севере Молдавии, уничтожат на месте
© Фото : Ministerul Afacerilor Interne al Republicii MoldovaВ Бричанском районе Молдовы обнаружена головная часть упавшей ранее ракеты
© Фото : Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
В Бричанском районе Молдовы обнаружена головная часть упавшей ранее ракеты
КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Найденная на севере Молдавии боевая часть ракеты будет уничтожена на месте, завили в воскресенье журналистам в минобороны республики.
Ранее МВД Молдавии сообщило, что в районе Бричаны, где в субботу были обнаружены фрагменты ракеты, найдена якобы ее боевая часть, снаряженная примерно 80 килограммами взрывчатого вещества.
"Найденный объект будет уничтожен на месте. В настоящее время представители специализированных служб министерств обороны и внутренних дел прилагают все усилия для обеспечения безопасности местного населения", - отметили в МО.
Ранее правоохранительные органы Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила в районе Бричаны, граничащей с Украиной, обломки ракеты. Ее принадлежность неизвестна. Минобороны заявило, что не было зафиксировано нарушения воздушного пространства республики.
Это уже третий случай, когда обломки ракет падают на территорию республики.
29 декабря 2022, 19:20МО Молдавии опровергло данные о запуске российской ракеты в сторону страны