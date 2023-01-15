https://ria.ru/20230115/raketa-1844949855.html

В Молдавии обнаружили боевую часть упавшей ракеты со взрывчатым веществом

В Молдавии обнаружили боевую часть упавшей ракеты со взрывчатым веществом - РИА Новости, 15.01.2023

В Молдавии обнаружили боевую часть упавшей ракеты со взрывчатым веществом

На севере Молдавии нашли боевую часть упавшей ракеты, заявило МВД республики. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T10:45

2023-01-15T10:45

2023-01-15T14:54

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КИШИНЕВ, 15 янв — РИА Новости. На севере Молдавии нашли боевую часть упавшей ракеты, заявило МВД республики. "Утром патрули полиции проинформировали жителей сел Павловка и Ларга, чтобы они держались на расстоянии и не приближались к зоне безопасности, которую пришлось расширить, так как оперативные группы правоохранительных органов обнаружили боевую часть ракеты, она снаряжена примерно 80 килограммами взрывчатого вещества", — говорится в релизе.В МВД отметили, что инженеры из отдельного батальона "Кодру" Национальной армии проведут обследование и определят способ, который поможет устранить опасность. В ведомстве добавили, что проинформировали о произошедшем украинскую сторону. Позже в молдавском Минобороны сообщили, что саперы уничтожили найденную боевую часть контролируемым взрывом.О падении обломков ракеты в районе Бричаны сообщалось накануне вечером. В Минобороны заявили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны.Это уже третий случай, когда обломки ракет падают на территории республики.

https://ria.ru/20230114/moldaviya-1844890003.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, украина, мвд молдавии