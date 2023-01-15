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В Молдавии обнаружили боевую часть упавшей ракеты со взрывчатым веществом - РИА Новости, 15.01.2023
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В Молдавии обнаружили боевую часть упавшей ракеты со взрывчатым веществом
В Молдавии обнаружили боевую часть упавшей ракеты со взрывчатым веществом - РИА Новости, 15.01.2023
В Молдавии обнаружили боевую часть упавшей ракеты со взрывчатым веществом
На севере Молдавии нашли боевую часть упавшей ракеты, заявило МВД республики. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T10:45
2023-01-15T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
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мвд молдавии
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КИШИНЕВ, 15 янв — РИА Новости. На севере Молдавии нашли боевую часть упавшей ракеты, заявило МВД республики. "Утром патрули полиции проинформировали жителей сел Павловка и Ларга, чтобы они держались на расстоянии и не приближались к зоне безопасности, которую пришлось расширить, так как оперативные группы правоохранительных органов обнаружили боевую часть ракеты, она снаряжена примерно 80 килограммами взрывчатого вещества", — говорится в релизе.В МВД отметили, что инженеры из отдельного батальона "Кодру" Национальной армии проведут обследование и определят способ, который поможет устранить опасность. В ведомстве добавили, что проинформировали о произошедшем украинскую сторону. Позже в молдавском Минобороны сообщили, что саперы уничтожили найденную боевую часть контролируемым взрывом.О падении обломков ракеты в районе Бричаны сообщалось накануне вечером. В Минобороны заявили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны.Это уже третий случай, когда обломки ракет падают на территории республики.
https://ria.ru/20230114/moldaviya-1844890003.html
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в мире, молдавия, украина, мвд молдавии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Молдавия, Украина, МВД Молдавии
10:45 15.01.2023 (обновлено: 14:54 15.01.2023)
 
В Молдавии обнаружили боевую часть упавшей ракеты со взрывчатым веществом

МВД сообщило об обнаружении на севере Молдавии части ракеты с 80 килограммами взрывчатки

© Фото : Ministerul Afacerilor Interne al Republicii MoldovaВ Бричанском районе Молдовы обнаружена головная часть упавшей ранее ракеты
В Бричанском районе Молдовы обнаружена головная часть упавшей ранее ракеты - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 янв — РИА Новости. На севере Молдавии нашли боевую часть упавшей ракеты, заявило МВД республики.
"Утром патрули полиции проинформировали жителей сел Павловка и Ларга, чтобы они держались на расстоянии и не приближались к зоне безопасности, которую пришлось расширить, так как оперативные группы правоохранительных органов обнаружили боевую часть ракеты, она снаряжена примерно 80 килограммами взрывчатого вещества", — говорится в релизе.
© Фото : Ministerul Afacerilor Interne al Republicii MoldovaВ Бричанском районе Молдовы обнаружена головная часть упавшей ранее ракеты
В Бричанском районе Молдовы обнаружена головная часть упавшей ранее ракеты - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
В Бричанском районе Молдовы обнаружена головная часть упавшей ранее ракеты
В МВД отметили, что инженеры из отдельного батальона "Кодру" Национальной армии проведут обследование и определят способ, который поможет устранить опасность.
В ведомстве добавили, что проинформировали о произошедшем украинскую сторону.
Позже в молдавском Минобороны сообщили, что саперы уничтожили найденную боевую часть контролируемым взрывом.
О падении обломков ракеты в районе Бричаны сообщалось накануне вечером. В Минобороны заявили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны.
Это уже третий случай, когда обломки ракет падают на территории республики.
Место обнаружения обломков ракеты в Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 18:59
Власти Молдавии отреагировали на падение ракеты у границы с Украиной
 
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