https://ria.ru/20230115/pogoda-1845022452.html
Москвичам пообещали оттепель на следующей неделе
Москвичам пообещали оттепель на следующей неделе - РИА Новости, 15.01.2023
Москвичам пообещали оттепель на следующей неделе
Оттепель и до плюс 4 градусов ожидается в Московском регионе на следующей неделе, высота снежного покрова уменьшится с 27 до 23 сантиметров, пройдут ледяные... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T16:55
2023-01-15T16:55
2023-01-15T16:55
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Оттепель и до плюс 4 градусов ожидается в Московском регионе на следующей неделе, высота снежного покрова уменьшится с 27 до 23 сантиметров, пройдут ледяные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется оттепелью. Причиной тому станут южные потоки, которые принесут из акватории Чёрного моря аномально тёплый и сырой воздух с температурным фоном на 5-10 градусов выше положенной климатической нормы. По словам Тишковца, согласно расчетам, такие волны тепла на Крещение случаются нечасто. В оттепельном секторе столбики термометров бывают в среднем один раз в 5-6 лет. "В понедельник и вторник температура воздуха останется слабоотрицательной: в течение суток от 0 до минус 5 градусов, и не обойдется без небольшого снега. В среду показания термометров подрастут до минус 2 - плюс 3 градусов, осадки перейдут в смешанную фазу, местами прольётся ледяной дождь, на дорогах будет скользко", - рассказал Тишковец. Он отметил, что на Крещение ночью в Москве потеплеет до 0 - плюс 2 градусов, днем до плюс 2-4 градусов, пройдут кратковременные осадки, утром с ледяным дождём. "В пятницу оттепельная и слякотная погода сохранится, а осадки будут идти преимущественно в виде дождя. В выходные температурный маятник качнётся в сторону небольшого похолодания, и в воскресенье ожидаются небольшие морозы", - сказал синоптик. По словам Тишковца, из-за плотного ветра в порывах до 13 метров в секунду, температура воздуха будет ощущаться как слабый минус. Кроме того, в результате сильного роста температуры высота снежного покрова в столице к концу недели уменьшится с нынешних 27 до 23 сантиметров.
https://ria.ru/20230112/vilfand-1844274437.html
https://ria.ru/20221229/pogoda-1842291832.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам пообещали оттепель на следующей неделе
Синоптик Тишковец пообещал москвичам до четырех градусов тепла на следующей неделе
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Оттепель и до плюс 4 градусов ожидается в Московском регионе на следующей неделе, высота снежного покрова уменьшится с 27 до 23 сантиметров, пройдут ледяные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется оттепелью. Причиной тому станут южные потоки, которые принесут из акватории Чёрного моря аномально тёплый и сырой воздух с температурным фоном на 5-10 градусов выше положенной климатической нормы. По словам Тишковца, согласно расчетам, такие волны тепла на Крещение случаются нечасто. В оттепельном секторе столбики термометров бывают в среднем один раз в 5-6 лет.
"В понедельник и вторник температура воздуха останется слабоотрицательной: в течение суток от 0 до минус 5 градусов, и не обойдется без небольшого снега. В среду показания термометров подрастут до минус 2 - плюс 3 градусов, осадки перейдут в смешанную фазу, местами прольётся ледяной дождь, на дорогах будет скользко", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что на Крещение ночью в Москве
потеплеет до 0 - плюс 2 градусов, днем до плюс 2-4 градусов, пройдут кратковременные осадки, утром с ледяным дождём.
"В пятницу оттепельная и слякотная погода сохранится, а осадки будут идти преимущественно в виде дождя. В выходные температурный маятник качнётся в сторону небольшого похолодания, и в воскресенье ожидаются небольшие морозы", - сказал синоптик.
По словам Тишковца, из-за плотного ветра в порывах до 13 метров в секунду, температура воздуха будет ощущаться как слабый минус. Кроме того, в результате сильного роста температуры высота снежного покрова в столице к концу недели уменьшится с нынешних 27 до 23 сантиметров.