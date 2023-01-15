https://ria.ru/20230115/pogoda-1844934343.html

Москвичей предупредили о снеге и гололеде

Москвичей предупредили о снеге и гололеде - РИА Новости, 15.01.2023

Москвичей предупредили о снеге и гололеде

Гидрометцентр предупредил, что в Москве в воскресенье ожидается небольшой снег и до минус 2 градусов, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T08:45

2023-01-15T08:45

2023-01-15T08:45

общество

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Гидрометцентр предупредил, что в Москве в воскресенье ожидается небольшой снег и до минус 2 градусов, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Облачно. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Местами гололед. Температура воздуха от минус 2 до 0 градусов", - говорится в сообщении. В понедельник в столице ожидается до минус 3 градусов и небольшой снег.

https://ria.ru/20230112/vilfand-1844274437.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, гидрометцентр