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Москвичей предупредили о снеге и гололеде - РИА Новости, 15.01.2023
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Москвичей предупредили о снеге и гололеде
Москвичей предупредили о снеге и гололеде - РИА Новости, 15.01.2023
Москвичей предупредили о снеге и гололеде
Гидрометцентр предупредил, что в Москве в воскресенье ожидается небольшой снег и до минус 2 градусов, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T08:45
2023-01-15T08:45
общество
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Гидрометцентр предупредил, что в Москве в воскресенье ожидается небольшой снег и до минус 2 градусов, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Облачно. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Местами гололед. Температура воздуха от минус 2 до 0 градусов", - говорится в сообщении. В понедельник в столице ожидается до минус 3 градусов и небольшой снег.
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общество, москва, гидрометцентр
Общество, Москва, Гидрометцентр
08:45 15.01.2023
 
Москвичей предупредили о снеге и гололеде

Гидрометцентр предупредил москвичей о небольшом снеге и гололеде в воскресенье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСобака гуляет в Москве
Собака гуляет в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Собака гуляет в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Гидрометцентр предупредил, что в Москве в воскресенье ожидается небольшой снег и до минус 2 градусов, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Облачно. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Местами гололед. Температура воздуха от минус 2 до 0 градусов", - говорится в сообщении.
В понедельник в столице ожидается до минус 3 градусов и небольшой снег.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 03:26
Вильфанд объяснил изменчивость погоды этой зимой
 
ОбществоМоскваГидрометцентр
 
 
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