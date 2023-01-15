https://ria.ru/20230115/pogoda-1844934343.html
Москвичей предупредили о снеге и гололеде
Москвичей предупредили о снеге и гололеде - РИА Новости, 15.01.2023
Москвичей предупредили о снеге и гололеде
Гидрометцентр предупредил, что в Москве в воскресенье ожидается небольшой снег и до минус 2 градусов, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T08:45
2023-01-15T08:45
2023-01-15T08:45
общество
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Гидрометцентр предупредил, что в Москве в воскресенье ожидается небольшой снег и до минус 2 градусов, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Облачно. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Местами гололед. Температура воздуха от минус 2 до 0 градусов", - говорится в сообщении. В понедельник в столице ожидается до минус 3 градусов и небольшой снег.
https://ria.ru/20230112/vilfand-1844274437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, гидрометцентр
Общество, Москва, Гидрометцентр
Москвичей предупредили о снеге и гололеде
Гидрометцентр предупредил москвичей о небольшом снеге и гололеде в воскресенье