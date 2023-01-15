https://ria.ru/20230115/pogibshie-1844995076.html

Число погибших при крушении самолета в Непале достигло 68 человек

Число погибших при крушении самолета в Непале достигло 68 человек - РИА Новости, 15.01.2023

Число погибших при крушении самолета в Непале достигло 68 человек

Не менее 68 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Непале, передает телеканал Republic со ссылкой на заявление управления гражданской авиации. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:01

2023-01-15T14:01

2023-01-15T15:18

в мире

непал

катманду

россия

крушение пассажирского самолета в непале

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Не менее 68 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Непале, передает телеканал Republic со ссылкой на заявление управления гражданской авиации. "На данный момент число погибших составляет 68", - говорится в сообщении.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. По данным индийского телеканала News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета в Непале, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней.

непал

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