https://ria.ru/20230115/peru-1844932095.html

В нескольких регионах Перу ввели чрезвычайное положение на 30 дней

В нескольких регионах Перу ввели чрезвычайное положение на 30 дней - РИА Новости, 15.01.2023

В нескольких регионах Перу ввели чрезвычайное положение на 30 дней

На фоне социальных протестов власти Перу ввели в нескольких регионах режим чрезвычайного положения, следует из указа, опубликованного в газете Peruano. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T08:06

2023-01-15T08:06

2023-01-15T11:13

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генеральная прокуратура рф

педро кастильо

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На фоне социальных протестов власти Перу ввели в нескольких регионах режим чрезвычайного положения, следует из указа, опубликованного в газете Peruano."Объявить с 15 января 2023 года на период в 30 календарных дней чрезвычайное положение в регионах Пуно, Куско, Лима, в конституционной провинции Кальяо, в провинции Андауайлас департамента Апуримак, в провинциях Тамбопата и Тауаману департамента Мадре-де-Дьос, а также в округе Тората", — говорится в документе.Полиции поручено обеспечить контроль над подрядом в стране при поддержке вооруженных сил.Беспорядки в Перу начались после того, как 7 декабря президент Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Но парламентарии все равно решили отправить главу государства в отставку. Армия и полиция высказались против роспуска конгресса, Кастильо арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Дина Болуарте, которая занимала пост вице-президента, принесла присягу и стала первой женщиной во главе Перу. Сторонники Кастильо выступают против нового президента и ее правительства и требуют немедленного проведения выборов.За время беспорядков погибли не менее 49 человек, в том числе один полицейский, свыше 1100 человек получили ранения. На этой неделе Генпрокуратура начала против Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы расследование по делу о геноциде.

https://ria.ru/20230112/peru-1844292568.html

https://ria.ru/20221220/ubezhische-1840091008.html

перу

куско (город)

лима (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, перу, куско (город), лима (город), генеральная прокуратура рф, педро кастильо