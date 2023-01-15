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В нескольких регионах Перу ввели чрезвычайное положение на 30 дней - РИА Новости, 15.01.2023
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В нескольких регионах Перу ввели чрезвычайное положение на 30 дней
В нескольких регионах Перу ввели чрезвычайное положение на 30 дней - РИА Новости, 15.01.2023
В нескольких регионах Перу ввели чрезвычайное положение на 30 дней
На фоне социальных протестов власти Перу ввели в нескольких регионах режим чрезвычайного положения, следует из указа, опубликованного в газете Peruano. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T08:06
2023-01-15T11:13
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На фоне социальных протестов власти Перу ввели в нескольких регионах режим чрезвычайного положения, следует из указа, опубликованного в газете Peruano."Объявить с 15 января 2023 года на период в 30 календарных дней чрезвычайное положение в регионах Пуно, Куско, Лима, в конституционной провинции Кальяо, в провинции Андауайлас департамента Апуримак, в провинциях Тамбопата и Тауаману департамента Мадре-де-Дьос, а также в округе Тората", — говорится в документе.Полиции поручено обеспечить контроль над подрядом в стране при поддержке вооруженных сил.Беспорядки в Перу начались после того, как 7 декабря президент Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Но парламентарии все равно решили отправить главу государства в отставку. Армия и полиция высказались против роспуска конгресса, Кастильо арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Дина Болуарте, которая занимала пост вице-президента, принесла присягу и стала первой женщиной во главе Перу. Сторонники Кастильо выступают против нового президента и ее правительства и требуют немедленного проведения выборов.За время беспорядков погибли не менее 49 человек, в том числе один полицейский, свыше 1100 человек получили ранения. На этой неделе Генпрокуратура начала против Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы расследование по делу о геноциде.
https://ria.ru/20230112/peru-1844292568.html
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в мире, перу, куско (город), лима (город), генеральная прокуратура рф, педро кастильо
В мире, Перу, Куско (город), Лима (город), Генеральная прокуратура РФ, Педро Кастильо
08:06 15.01.2023 (обновлено: 11:13 15.01.2023)
 
В нескольких регионах Перу ввели чрезвычайное положение на 30 дней

В нескольких регионах Перу с 15 января ввели чрезвычайное положение на 30 дней

© AP Photo / Martin MejiaАкция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Martin Mejia
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На фоне социальных протестов власти Перу ввели в нескольких регионах режим чрезвычайного положения, следует из указа, опубликованного в газете Peruano.
"Объявить с 15 января 2023 года на период в 30 календарных дней чрезвычайное положение в регионах Пуно, Куско, Лима, в конституционной провинции Кальяо, в провинции Андауайлас департамента Апуримак, в провинциях Тамбопата и Тауаману департамента Мадре-де-Дьос, а также в округе Тората", — говорится в документе.
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Полиции поручено обеспечить контроль над подрядом в стране при поддержке вооруженных сил.
Беспорядки в Перу начались после того, как 7 декабря президент Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Но парламентарии все равно решили отправить главу государства в отставку. Армия и полиция высказались против роспуска конгресса, Кастильо арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Дина Болуарте, которая занимала пост вице-президента, принесла присягу и стала первой женщиной во главе Перу. Сторонники Кастильо выступают против нового президента и ее правительства и требуют немедленного проведения выборов.
За время беспорядков погибли не менее 49 человек, в том числе один полицейский, свыше 1100 человек получили ранения. На этой неделе Генпрокуратура начала против Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы расследование по делу о геноциде.
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