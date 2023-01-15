https://ria.ru/20230115/otklyucheniya-1844938493.html
В трех областях Украины проводятся экстренные отключения света
В трех областях Украины проводятся экстренные отключения света - РИА Новости, 15.01.2023
В трех областях Украины проводятся экстренные отключения света
Экстренные отключения света действуют в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T09:26
2023-01-15T09:26
2023-01-15T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
дтэк
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Экстренные отключения света действуют в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК. "В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении ДТЭК "Киевские электросети". По данным компании, экстренные отключения происходят в Одесской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230114/ukraina-1844818283.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, дтэк, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, ДТЭК, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины проводятся экстренные отключения света
В Киевской, Днепропетровской и Одесской областях действуют экстренные отключения света